"مغانيط مستدامة" محسّنة
(MENAFN- Al-Bayan) ابتكر علماء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في روسيا، سبيكة تشكل خطوة نحو إنتاج مغانيط دائمة، دون استخدام المعادن الأرضية النادرة.
وحسب وكالة تاس، جاء في بيان مكتب الجامعة: ((يقترح علماء روس سبيكة لإنتاج مغانيط قوية ضرورية لأنظمة الطاقة والهندسة الكهربائية والنقل بكفاءة واقتصادية، ذات تركيبة محسنة، وطريقة معالجة متطورة، دون استخدام العناصر الأرضية النادرة)).
