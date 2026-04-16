"بتكوين" دون 75 ألف دولار

MENAFN - Al-Bayan) تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع تباطؤ تدفقات المستثمرين إلى صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية.

وانخفضت بتكوين بنسبة 0.86 %، إلى 74.335 دولاراً، بعدما لامست مستوى 75.44 ألف دولار في وقت سابق.

وهبطت إيثريوم بنسبة 1.76 %، عند 2.331 دولاراً، في حين صعدت كل من الريبل بنسبة 1.1 %، إلى 1.40 دولار، والدوج كوين بنسبة 0.14 %، إلى 9.5 سنتات.

ووفق بيانات ((سوسوفاليو))، تباطأت وتيرة تدفقات المستثمرين إلى صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، إذ بلغت نحو 186.03 مليون دولار خلال تعاملات الأربعاء، مقارنة مع 411 مليون دولار في اليوم السابق.

يأتي هذا الأداء المتباين في سوق العملات المشفرة، في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه العوامل الخارجية، لا سيما التطورات الجيوسياسية، واتجاهات السياسة النقدية العالمية، فقد ساهمت التوترات في بعض المناطق الحيوية في تعزيز حالة الحذر، ما دفع شريحة من المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر، وفي مقدمها العملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تلعب دوراً محورياً في توجيه تدفقات السيولة، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار التشديد النقدي، أو احتمالات خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، وعادة ما تؤثر هذه التوقعات بشكل مباشر في شهية المخاطرة، وبالتالي في أداء الأصول الرقمية.

من جانب آخر، تظل صناديق البتكوين المتداولة عاملاً رئيساً في دعم السوق، إذ تعكس حجم الطلب المؤسسي على العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية. ومع ذلك، فإن تباطؤ وتيرة التدفقات إليها، قد يشير إلى مرحلة من التقاط الأنفاس، بعد موجة صعود قوية شهدتها السوق مؤخراً، خاصة مع اقتراب الأسعار من مستويات مقاومة مهمة، ما يعزز من احتمالات استمرار التذبذب على المدى القصير.