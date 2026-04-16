شركة صينية تطوّر مرحاضاً داخل السيارة بالأوامر الصوتية

2026-04-16 07:54:35
(MENAFN- Al-Bayan) سجّلت شركة صينية لصناعة السيارات، براءة اختراع لمرحاض مخفي أسفل مقعد سيارة منزلق، يمكن تشغيله باستخدام أوامر صوتية، وفق قاعدة بيانات حكومية.

وأظهرت السجلات العامة أن شركة السيارات الكهربائية ((سيريس)) (Seres)، نالت، في وقت سابق من هذا الشهر، الموافقة على براءة اختراع مرحاضها المتنقّل.

ويُمكن استخدام المرحاض يدوياً، عبر إرجاع المقعد إلى الخلف، أو من خلال الأمر الصوتي ((تشغيل المرحاض)). وقال مهندسو الشركة في ملف طلب براءة الاختراع، إن هذا النظام يهدف إلى ((تلبية احتياجات المستخدمين خلال الرحلات الطويلة، أو أثناء التخييم، أو عند المكوث داخل السيارة)).

ويعمل نظام مروحة مع أنبوب عادم على تصريف الروائح إلى خارج السيارة، في حين تُجمع الفضلات في خزان يتطلّب التفريغ الدوري. كما يضمّ المرحاض عنصراً حرارياً دوّاراً، يعمل على تبخير البول وتجفيف الفضلات الأخرى.

وخلال السنوات الأخيرة، كشفت شركات السيارات الكهربائية في الصين، عن طرازات مزوّدة بإكسسوارات لا تحصى، في مسعى إلى جذب المستهلكين في سوق شديدة التنافس.

وأصبحت ميزات مثل أنظمة الكاراوكي والثلاجات الصغيرة شائعة، فيما تقول شركة ((نيو)) (Nio)، إن مقاعد بعض طرازاتها مزوّدة بخاصية ((التدليك بالحجارة الساخنة)).

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فكرة ((سيريس)) ستدخل مرحلة الإنتاج. ولم ترد الشركة، التي تعاونت مع عملاق الاتصالات ((هواوي)) لتطوير خط سياراتها الفاخرة ((آيتو))، على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

إخلاء المسؤولية القانونية:
إخلاء المسؤولية القانونية:

