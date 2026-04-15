شركة Atelerix تعقد شراكة استراتيجية مع JH Health Ltd لتوسيع قدرات حفظ الخلايا غير المبردة في الشرق الأوسط

شركة Atelerix تعقد شراكة استراتيجية مع JH Health Ltd لتوسيع قدرات حفظ الخلايا غير المبردة في الشرق الأوسط
استجابةً للطلب العالمي المتزايد على تقنياتها، ركزت استراتيجية النمو لشركة Atelerix على إقامة شراكات استراتيجية جديدة لتوفير الخبرة الفنية المحلية والإمداد الإقليمي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين وأوروبا وأفريقيا. يعد هذا الاتفاق الأخير مع JH Health تطورًا مهمًا، حيث يوفر الوصول إلى الشبكات وقنوات التوزيع الواسعة اللازمة لدعم الدخول إلى سوق علوم الحياة والرعاية الصحية المتنامي في الشرق الأوسط.
ستركز الشراكة الاستراتيجية مع JH Health بشكل أساسي على تمكين النقل الآمن للعينات البيولوجية المُستخلصة من المرضى لأغراض التشخيص السريري والبحث العلمي، بما في ذلك إنشاء بنك حيوي جديد في المنطقة. بدعم محلي من JH Health، ستقود Atelerix الموافقات التنظيمية لتقنيتها مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء. ستقدم JH Health أيضًا دعمًا ماليًا وخبرة استراتيجية لزيادة حجم العمليات التشغيلية لشركة Atelerix في المنطقة، بما في ذلك القدرات المحلية للتصنيع واسع النطاق ودعم فرص الشراكات البحثية الجديدة لتطوير تقنيتها للحفظ بالتبريد بشكل أكبر.
تتيح تقنية الهلام المائي المملوكة لشركة Atelerix تخزينًا ونقلاً مستقرًا طويل الأمد للعينات البيولوجية الحساسة. من خلال تغليف الخلايا والأنسجة ماديًا في قالب من الهلام المائي اللين الذي يثبت سلامة الغشاء، تتيح تقنية Atelerix تخزين العينات في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوعين، مما يلغي الحاجة إلى لوجستيات سلسلة التبريد المكلفة ويمنع فقدان حيوية العينات المرتبط بالحفظ المبرد.
صرح Alastair Carrington ، الرئيس التنفيذي لشركة Atelerix قائلاً: "من خلال الشراكة مع JH Health، يمكننا الوصول إلى الخبرة العميقة في السوق والدعم المحلي اللازم لإنشاء عملياتنا في الشرق الأوسط. سيمكننا استثمارهم الاستراتيجي من بناء قدراتنا التصنيعية المحلية، مما يضمن أننا مجهزون لتقديم مستقبل لوجستيات النقل البيولوجي وتلبية احتياجات سوق علوم الحياة سريع النمو في المنطقة. وتعد هذه الشراكة خطوة تالية متكاملة في استراتيجيتنا لتقديم حلولنا المتقدمة للحفاظ على الخلايا للعملاء في جميع أنحاء العالم".
وقال محمد الجمعة، الرئيس التنفيذي لشركة JH Health : "يسعدنا إقامة شراكة استراتيجية مع Atelerix لجلب تقنيات متقدمة للحفاظ على العينات الحيوية إلى الشرق الأوسط. من خلال الجمع بين حلول Atelerix الرائدة وخبرتنا الإقليمية، يعزز هذا التعاون الوصول إلى الأدوات المتقدمة التي تدعم البحوث الطبية الحيوية، وتسريع الاكتشاف العلمي، وتعزيز التطوير السريري في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية".
