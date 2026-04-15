شركة Atelerix تعقد شراكة استراتيجية مع JH Health Ltd لتوسيع قدرات حفظ الخلايا غير المبردة في الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Atelerix، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تُحدث ثورةً في حفظ الخلايا والنقل البيولوجي من خلال تقنيتها الرائدة للتغليف بالهلام المائي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة JH Health Ltd، وهي شركة سعودية تركز على التقنيات الطبية والصحية. تمنح هذه الشراكة شركة JH Health حقوقًا حصريةً لاستخدام وتوزيع حلول Atelerix لحفظ الخلايا والأنسجة القائمة على الهلام المائي في الشرق الأوسط، مما يعزز بشكل كبير الوجود التجاري العالمي لشركة Atelerix من خلال قنوات تصنيع وتوزيع إقليمية جديدة.

استجابةً للطلب العالمي المتزايد على تقنياتها، ركزت استراتيجية النمو لشركة Atelerix على إقامة شراكات استراتيجية جديدة لتوفير الخبرة الفنية المحلية والإمداد الإقليمي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين وأوروبا وأفريقيا. يعد هذا الاتفاق الأخير مع JH Health تطورًا مهمًا، حيث يوفر الوصول إلى الشبكات وقنوات التوزيع الواسعة اللازمة لدعم الدخول إلى سوق علوم الحياة والرعاية الصحية المتنامي في الشرق الأوسط.

ستركز الشراكة الاستراتيجية مع JH Health بشكل أساسي على تمكين النقل الآمن للعينات البيولوجية المُستخلصة من المرضى لأغراض التشخيص السريري والبحث العلمي، بما في ذلك إنشاء بنك حيوي جديد في المنطقة. بدعم محلي من JH Health، ستقود Atelerix الموافقات التنظيمية لتقنيتها مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء. ستقدم JH Health أيضًا دعمًا ماليًا وخبرة استراتيجية لزيادة حجم العمليات التشغيلية لشركة Atelerix في المنطقة، بما في ذلك القدرات المحلية للتصنيع واسع النطاق ودعم فرص الشراكات البحثية الجديدة لتطوير تقنيتها للحفظ بالتبريد بشكل أكبر.

تتيح تقنية الهلام المائي المملوكة لشركة Atelerix تخزينًا ونقلاً مستقرًا طويل الأمد للعينات البيولوجية الحساسة. من خلال تغليف الخلايا والأنسجة ماديًا في قالب من الهلام المائي اللين الذي يثبت سلامة الغشاء، تتيح تقنية Atelerix تخزين العينات في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوعين، مما يلغي الحاجة إلى لوجستيات سلسلة التبريد المكلفة ويمنع فقدان حيوية العينات المرتبط بالحفظ المبرد.

صرح Alastair Carrington ، الرئيس التنفيذي لشركة Atelerix قائلاً: "من خلال الشراكة مع JH Health، يمكننا الوصول إلى الخبرة العميقة في السوق والدعم المحلي اللازم لإنشاء عملياتنا في الشرق الأوسط. سيمكننا استثمارهم الاستراتيجي من بناء قدراتنا التصنيعية المحلية، مما يضمن أننا مجهزون لتقديم مستقبل لوجستيات النقل البيولوجي وتلبية احتياجات سوق علوم الحياة سريع النمو في المنطقة. وتعد هذه الشراكة خطوة تالية متكاملة في استراتيجيتنا لتقديم حلولنا المتقدمة للحفاظ على الخلايا للعملاء في جميع أنحاء العالم".

وقال محمد الجمعة، الرئيس التنفيذي لشركة JH Health : "يسعدنا إقامة شراكة استراتيجية مع Atelerix لجلب تقنيات متقدمة للحفاظ على العينات الحيوية إلى الشرق الأوسط. من خلال الجمع بين حلول Atelerix الرائدة وخبرتنا الإقليمية، يعزز هذا التعاون الوصول إلى الأدوات المتقدمة التي تدعم البحوث الطبية الحيوية، وتسريع الاكتشاف العلمي، وتعزيز التطوير السريري في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية".

