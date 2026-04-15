تعيين راجيف دوت مديرًا تنفيذيًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في ‎Swiss GRC

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة ‎Swiss GRC (((سويس جي آر سي))) عن تعيين راجيف دوت مديرًا تنفيذيًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ (‎MEA & APAC)، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز هيكلها القيادي وتوسيع حضورها في هذه الأسواق الحيوية.

كان راجيف دوت يشغل سابقًا منصب المدير العام للمنطقة، ويتولى اليوم مسؤوليات أوسع تشمل قيادة وتطوير أعمال ‎Swiss GRC عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. ويتمتع بخبرة تزيد على 25 عامًا في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (‎GRC)، إضافةً إلى إدارة استمرارية الأعمال. وقبل انضمامه إلى ‎Swiss GRC، شغل مناصب قيادية في شركات ‎InfiniteBlue و‎SAI360 و‎MetricStream.

ويأتي هذا التعيين في إطار النمو المتواصل لأعمال ‎Swiss GRC على المستوى الدولي. فمنذ تأسيس حضورها في المنطقة قبل عامين، نجحت الشركة في بناء قاعدة عملاء متنامية تضم مؤسسات رائدة، من بينها مجموعة ‎G42، وبنك قطر الوطني، وفنادق روتانا، وديوان ولي عهد أبوظبي، وغرف دبي، وشركة ‎BENEFIT في البحرين.

كما تواصل ‎Swiss GRC تعزيز هيكلها التنظيمي الإقليمي، حيث تمت ترقية بابو مانيكان إلى منصب رئيس قسم ما قبل البيع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، تقديرًا لإسهاماته البارزة وخبرته في التفاعل مع العملاء واستشارات الحلول وقيادة أنشطة ما قبل البيع. كما يساهم شانخار أوماندو، رئيس الاستشارات الدولية، بخبرة واسعة في مجال ‎GRC وسجل حافل في قيادة مشاريع التنفيذ والخدمات الاستشارية. ويُسهم كلاهما في تعزيز القدرات القيادية وقدرات التنفيذ لدى ‎Swiss GRC في المنطقة.

وقال بيسفورت كوقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ‎Swiss GRC:

((لقد لعب راجيف دورًا محوريًا في ترسيخ حضورنا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. فهو يمتلك فهمًا عميقًا للبيئات التنظيمية ومتطلبات الأعمال في هذه المناطق، إلى جانب قدرته على ترجمة احتياجات العملاء إلى حلول عملية. ويعكس هذا التعيين تقديرنا لإسهاماته حتى الآن، وكذلك التزامنا بمواصلة تطوير هذه الأسواق.))

ومن جانبه، قال راجيف دوت:

((تشهد المؤسسات في هذه المنطقة تزايدًا ملحوظًا في متطلبات الحوكمة والمرونة المؤسسية وإدارة المخاطر. ويسعدني تولي هذا الدور الموسّع، ومواصلة العمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا وفريقنا لتعزيز وتطوير أعمالنا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.))

ومن خلال هذه الخطوة، تواصل ‎Swiss GRC الاستثمار في تعزيز القيادة الإقليمية، والارتقاء بتجربة العملاء، وتطوير قدرات التنفيذ، دعمًا لمرحلة النمو القادمة في الأسواق الدولية.

نبذة عن ‎ Swiss GRC

تُعد ‎Swiss GRC من الشركات الرائدة في تقديم حلول برمجيات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (‎GRC). ومن خلال منصة ‎GRC Toolbox، تمكّن الشركة المؤسسات حول العالم من إدارة المخاطر، وضمان الامتثال، وتعزيز المرونة المؤسسية عبر نهج متكامل يركز على المستخدم. وبالإضافة إلى حلول ‎GRC، تقدم ‎Swiss GRC أيضًا ‎Contraqto، وهو حل لإدارة دورة حياة العقود (‎CLM) يهدف إلى تبسيط وأتمتة عمليات العقود. يقع المقر الرئيسي للشركة في لوسيرن، سويسرا، ولديها حضور راسخ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تدعم عملاءها من خلال خيارات نشر مرنة تشمل النشر المحلي (‎On-Premise)، والسحابة الخاصة (‎Private Cloud)، ونموذج البرمجيات كخدمة (‎SaaS).

