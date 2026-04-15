Tax Systems تُطلق مساعدًا رائدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة وتحليل معلومات الضرائب عبر الحدود

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Tax Systems ، المزود العالمي لبرمجيات الضرائب والمحاسبة، اليوم عن إتاحة مساعد ذكي مبتكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المؤسسات متعددة الجنسيات على تبسيط أبحاث وتحليلات الضرائب عبر الحدود. من خلال دمج بيانات الشركة الخاصة مع المحتوى الضريبي الدولي الموثوق المقدم بالشراكة مع المكتب الدولي للتوثيق الضريبي (IBFD)، يمكّن هذا الحل فرق الضرائب من إنتاج رؤى أكثر دقة وارتباطًا بالسياق، بما يعزز كفاءة دعم اتخاذ القرارات التجارية.

طوّرت شركة Loctax، إحدى شركات Tax Systems، هذا المساعد الذكي لتمكين المستخدمين من طرح استفسارات ضريبية تغطي أكثر من 220 ولاية قضائية ومختلف المجالات الضريبية، مع توليد مخرجات مخصصة تتماشى مع هيكل أعمالهم، بدلاً من الاكتفاء بإجابات عامة غير موجهة لاحتياجاتهم.

يتيح هذا الحل لمحترفي الضرائب تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، مثل إعداد ومراجعة المذكرات الضريبية، وتحليل العقود والوثائق، واستكشاف سيناريوهات هيكلة مختلفة، والتحقق من صحة الاستشارات القائمة، وذلك ضمن منصَّة واحدة. يمكّنهم ذلك من الاستجابة لمتطلبات الأعمال بسرعة أكبر، وتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم الحالية، دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين.

كما يحقق المستخدمون مكاسب ملموسة وقابلة للقياس في الكفاءة عبر فرق الضرائب، من خلال تقليل الوقت اللازم للبحث في القواعد الضريبية عبر مختلف الولايات القضائية. يشمل ذلك تحقيق وفورات كبيرة في الوقت المستغرق في البحث والتحليل الضريبي، تصل إلى ما يقارب خمس ساعات لكل مستخدم أسبوعيًا، مما يتيح توجيه هذا الوقت نحو أنشطة أعلى قيمة، إضافةً إلى تقليل وقت إعداد المذكرات بنسبة تصل إلى 80%.

صرَّح Stevi Frooninckx، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Loctax، إحدى شركات Tax Systems قائلاً: "إن فرق الضرائب لطالما واجهت قيودًا ناجمة عن الوقت اللازم لإجراء أبحاث تفصيلية والتحقق من نتائجها قبل القدرة على دعم الأعمال بشكل فعّال". "يُغيّر المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذا الواقع من خلال تمكين الفرق من الانتقال بسرعة أكبر من مرحلة التحليل إلى مرحلة التنفيذ. فبدلاً من الاكتفاء بدعم البحث، يعمل كبوابة لإجراء التحليل الضريبي عبر الحدود بكفاءة أعلى، ويؤدي دور شريك فني ضريبي داعم لكل عضو في الفريق".

مدعوم بأبرز منصة عالمية رائدة في مجال المعرفة الضريبية الدولية

يعتمد المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي على محتوى تشريعي موثوق من IBFD، وهي منظمة غير ربحية تمتلك ما يقارب 90 عامًا من الخبرة وأكثر من 1,000 باحث ومؤلف، وتُعد على نطاق واسع المعيار الذهبي في مجال المعرفة الضريبية الدولية. يمثل هذا الحل الأول من نوعه الذي يدمج محتوى IBFD عبر مختلف المجالات الضريبية مع بيانات الشركة التنظيمية الخاصة، بما يوفر السياق الضروري لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

وقال Russell Gammon، رئيس قسم الابتكار في Tax Systems "إن دمج المحتوى الضريبي الدولي الموثوق من IBFD مع البيانات الفريدة لكل مؤسسة هو ما يمنح هذه الأداة قوتها الفعلية". "يمكن لأدوات أخرى تقديم إجابات على الأسئلة الضريبية، لكن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يفهم طبيعة كل نشاط تجاري وظروفه الخاصة، مما يجعل الرؤى التي يوفرها أكثر ارتباطًا بالسياق وقابلة للتطبيق الفوري. وعليه، يُمثل هذا الحل خطوةً مهمة إلى الأمام لكل من فرق الضرائب الداخلية والمستشارين على حد سواء".

يتضمَّن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي آليات للتحكم في الوصول وفق الأدوار، مع تصميم يضمن بقاء البيانات الحساسة محمية. لا تُستخدم بيانات العملاء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان في التعامل مع معلومات المؤسسة داخل المنصَّة.

كما أفاد Bruce Martin، الرئيس التنفيذي لشركة Tax Systems "يؤكد هذا الإطلاق مكانتنا كشركة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي كنهج أساسي في أعمالها". "من خلال دمج بيانات الشركة الخاصة مع المحتوى الضريبي العالمي الموثوق، يتيح المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق توليد رؤى أكثر ملاءمة، والعمل بسرعة أكبر، واتخاذ قرارات أكثر استنارة يشكّل هذا النهج الأساس الذي يدعم تركيزنا المستمر على تقديم حلول ذكية تعالج التحديات الفعلية التي يواجهها محترفو الضرائب، وتُحدث أثرًا ملموسًا لدى عملائنا".

يتوفَّر المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل فوري للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة Tax Systems

Tax Systems، المدعومة من شركة Providence Equity Partners ("Providence")، هي شركة عالمية لخدمات البرمجيات كخدمة "SaaS" للامتثال للضرائب المتعددة مع حلول رائدة في السوق في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا والإمارات العربية المتحدة. تُسهِّم حلولها في رقمنة العمليات الضريبية وإحداث ثورة في عمليات الامتثال، مما يُمكِّن خبراء الضرائب من خلق فرص أفضل وتوليد رؤى قيَّمة من عملهم الضريبي مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه. ومن خلال تفسير التشريعات الضريبية المعقدة والمتغيرة باستمرار إلى حلول مبسَّطة، يمكن للعملاء وضع كامل ثقتهم في أن حساباتهم ستكون صحيحة دائمًا.

تأسست شركة Tax Systems في عام 1991، وتتمتع بخبرة تربو عن 30 عامًا وتعمل مع ما يزيد عن 42% من الشركات المدرجة في FTSE 100 و80% من شركات الاستشارات الكبرى في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث يتم تدريب أكثر من 30,000 خبير ضرائب على استخدام حلولها، وتقديم أكثر من 200,000 طلب كل عام.

نبذة عن Loctax

تم الاستحواذ على Loctax من قِبل Tax Systems في عام 2025، وهي تُعدّ أول مركز تحكم ضريبي قائم على الذكاء الاصطناعي للعمليات الضريبية العالمية. يمنح ذلك فرق المالية والضرائب الداخلية منصة واحدة لإدارة الالتزامات الضريبية العالمية، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، وتنظيم التعاون ضمن منصة مستقلة وآمنة تساعد الفرق على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها. مع Loctax، تتمكن الفرق من إدارة سير العمل بشكل مركزي مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات. يتم جمع البيانات القانونية والضريبية والمالية وتخزينها، مع توفير سجل تدقيق مضمون.

