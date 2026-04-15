1.8% نسبة التضخم في السعودية خلال شهر مارس 2026

2026-04-15 04:39:35
(MENAFN- Al Watan) بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية 1.8% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بنظيره من العام السابق (مارس 2025)، في حين سجل المؤشر ارتفاعًا نسبيًا على أساس شهري بنسبة 0.3%مقارنة بشهر فبراير 2025.
وفي السياق ذاته بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 3.3% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بنظيره من عام 2025 في حين سجّل المؤشر ارتفاعًا نسبيًا على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس 2026.
يشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة مكونة من 582 عنصرًا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة مكونة من 343 عنصرًا.

