Bitget تُطلق منتجًا جديدًا لما قبل الطرح العام الأولي مع SpaceX كأول إدراج
(MENAFN- B2Press Online PR Service) فيكتوريا، سيشيل — أطلقت Bitget، أكبر، منتج IPO Prime، مُقدّمةً هيكلًا سوقيًا جديدًا يتيح للمستخدمين الوصول إلى فرص ما قبل الطرح العام الأولي والتداول فيها لشركات عالمية رائدة مثل SpaceX.
وبدعم من Republic، يُمثّل هذا الإطلاق توسّعًا يتجاوز تداول السوق الثانوية التقليدية، إذ يتيح المشاركة في خلق القيمة قبل دخول الشركات إلى الأسواق العامة، وهي مرحلة كانت تاريخيًا حكرًا على المستثمرين المؤسسيين وشبكات رأس المال الخاص. ومن خلال IPO Prime، تمدّ Bitget إطار البورصة العالمية الشاملة ليتيح الوصول إلى السوق الأولية، ممّا يسدّ فجوة طويلة الأمد بين المشاركة في الأسواق الخاصة والعامة.
ويعمل IPO Prime عبر نموذج قائم على الاشتراك، حيث يمكن للمستخدمين المؤهلين التقدّم للحصول على تخصيصات في العروض المرمّزة المرتبطة بشركات محددة. ويتم تحديد حدود التخصيص بناءً على فئة المستخدم، مع إتاحة عتبات مشاركة أعلى لمستويات VIP المتقدمة. وبعد مرحلة الاشتراك، تنتقل هذه الأصول الرقمية إلى سوق خارج البورصة على Bitget، ممّا يتيح تسعيرًا مستمرًا وتداولًا وانتقالًا للأصول ضمن بيئة منظّمة.
والعرض الأول ضمن IPO Prime هو preSPAX، أصل رقمي صُمّم لمحاكاة الأداء الاقتصادي لـSpaceX عقب طرحها العام المحتمل. وبصفتها واحدة من أكثر الشركات الخاصة متابعةً على مستوى العالم، تُمثّل SpaceX نوع الفرص عالية النمو التي ظلّت تاريخيًا بعيدة عن متناول مستثمري التجزئة.
"منذ بداية الأسواق المالية، كان الوصول إلى فرص ما قبل الطرح العام الأولي محدّدًا بالحصرية"، قالت غرايسي تشين، الرئيسة التنفيذية لدى Bitget. "يتيح IPO Prime للمستخدمين المشاركة في وقت أبكر من دورة نمو الشركة،مع مرونة التداول المستمر. وهذا يُغيّر كيف ومتى يمكن للمستثمرين التفاعل مع الشركات الناشئة، ممّا يمنح مستثمري التجزئة والمستثمرين الجدد فرصة الدخول مبكرًا. وهذا جزء من تحوّلنا الأكبر نحو بناء UEX، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفرص المالية."
وللاحتفال بالإطلاق، ستقدّم Bitget جولتين من توزيعات رموز preSPAX المجانية للمستخدمين المؤهلين من فئة VIP، في 13 أبريل 2026 الساعة 10:00 (UTC)، ممّا يوفّر للمشاركين الأوائل فرصة إضافية للمشاركة مع بدء المنصة في استقبال أول عرض لها. ويُطلق رمز preSPAX رسميًا في 21 أبريل 2026 الساعة 12:00 (UTC)، مع بدء فترة الالتزام في 18 أبريل 2026 الساعة 18:00 وانتهائها في 21 أبريل 2026 الساعة 18:00 (UTC). وتمتد فترة التوزيع من 21 أبريل 2026 الساعة 18:00 حتى 21 أبريل 2026 الساعة 22:00 (UTC).
ويُقدّم إطلاق IPO Prime مسارًا جديدًا لهيكلة الفرص المالية التقليدية والوصول إليها. ومع استمرار تلاشي الحدود بين فئات الأصول، تتوسع المنصات إلى ما هو أبعد من التداول التقليدي والتداول بالعملات المشفّرة لتشمل المشاركة في الأسواق في المراحل المبكرة. وضمن نموذج البورصة العالمية الشاملة من Bitget، يتحرّك IPO Prime نحو دمج الفرص المالية المتنوعة ضمن بيئة موحّدة واحدة.
لمعرفة المزيد عن IPO Prime وتفاصيل إضافية حول preSPAX، يُرجى الزيارة هنا.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى للإشارة فقط ولا يشكّل نصيحة استثمارية أو عرضًا أو التماسًا لشراء أو بيع أي أصول. قد لا يكون هذا المنتج مناسبًا لولايتك القضائية. يمثّل هذا المنتج فقط مصلحة اقتصادية موازية للمكاسب المحتملة لـSpaceX عند وقوع حدث مؤهل، ولا يشكّل استثمارًا مباشرًا في SpaceX. لم تعتمد SpaceX هذا المنتج أو توافق عليه أو تأذن به بأي صفة. يصاحب تداول الأصول الرقمية على مخاطر كبيرة وتقلبات في الأسعار، وقد تخسر كامل رأس المال المستثمر دون أي ضمان للعائد. يُرجى التأكد من الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، والحصول على مشورة مهنية مستقلة قبل الاستثمار.
نبذة عن Bitget
Bitget تُعد أكبر بورصة عالمية شاملة (UEX)، إذ تخدم أكثر من 125 مليون مستخدم، وتوفّر إمكانية الوصول إلى أكثر من مليوني رمز من العملات المشفّرة، وأكثر من 100 سهم مُرمّز، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسلع، وأدوات العملات الأجنبية (FX)، ومعادن ثمينة مثل الذهب. ويهدف نظامها البيئي إلى مساعدة المستخدمين على التداول بذكاء أكبر من خلال وكيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل كمساعد لتنفيذ الصفقات. كما تسهم Bitget في تعزيز تبنّي العملات المشفّرة عبر شراكات استراتيجية مع LALIGA وMotoGP™. وفي إطار استراتيجيتها للتأثير العالمي، تعاونت Bitget مع UNICEF لدعم تعليم تقنيات البلوك تشين لصالح 1.1 مليون شخص بحلول عام 2027. وتتصدّر Bitget حاليًا سوق TradFi المُرمّز، من خلال تقديم أقل الرسوم في القطاع وأعلى مستويات السيولة عبر 150 منطقة حول العالم.
وبدعم من Republic، يُمثّل هذا الإطلاق توسّعًا يتجاوز تداول السوق الثانوية التقليدية، إذ يتيح المشاركة في خلق القيمة قبل دخول الشركات إلى الأسواق العامة، وهي مرحلة كانت تاريخيًا حكرًا على المستثمرين المؤسسيين وشبكات رأس المال الخاص. ومن خلال IPO Prime، تمدّ Bitget إطار البورصة العالمية الشاملة ليتيح الوصول إلى السوق الأولية، ممّا يسدّ فجوة طويلة الأمد بين المشاركة في الأسواق الخاصة والعامة.
ويعمل IPO Prime عبر نموذج قائم على الاشتراك، حيث يمكن للمستخدمين المؤهلين التقدّم للحصول على تخصيصات في العروض المرمّزة المرتبطة بشركات محددة. ويتم تحديد حدود التخصيص بناءً على فئة المستخدم، مع إتاحة عتبات مشاركة أعلى لمستويات VIP المتقدمة. وبعد مرحلة الاشتراك، تنتقل هذه الأصول الرقمية إلى سوق خارج البورصة على Bitget، ممّا يتيح تسعيرًا مستمرًا وتداولًا وانتقالًا للأصول ضمن بيئة منظّمة.
والعرض الأول ضمن IPO Prime هو preSPAX، أصل رقمي صُمّم لمحاكاة الأداء الاقتصادي لـSpaceX عقب طرحها العام المحتمل. وبصفتها واحدة من أكثر الشركات الخاصة متابعةً على مستوى العالم، تُمثّل SpaceX نوع الفرص عالية النمو التي ظلّت تاريخيًا بعيدة عن متناول مستثمري التجزئة.
"منذ بداية الأسواق المالية، كان الوصول إلى فرص ما قبل الطرح العام الأولي محدّدًا بالحصرية"، قالت غرايسي تشين، الرئيسة التنفيذية لدى Bitget. "يتيح IPO Prime للمستخدمين المشاركة في وقت أبكر من دورة نمو الشركة،مع مرونة التداول المستمر. وهذا يُغيّر كيف ومتى يمكن للمستثمرين التفاعل مع الشركات الناشئة، ممّا يمنح مستثمري التجزئة والمستثمرين الجدد فرصة الدخول مبكرًا. وهذا جزء من تحوّلنا الأكبر نحو بناء UEX، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفرص المالية."
وللاحتفال بالإطلاق، ستقدّم Bitget جولتين من توزيعات رموز preSPAX المجانية للمستخدمين المؤهلين من فئة VIP، في 13 أبريل 2026 الساعة 10:00 (UTC)، ممّا يوفّر للمشاركين الأوائل فرصة إضافية للمشاركة مع بدء المنصة في استقبال أول عرض لها. ويُطلق رمز preSPAX رسميًا في 21 أبريل 2026 الساعة 12:00 (UTC)، مع بدء فترة الالتزام في 18 أبريل 2026 الساعة 18:00 وانتهائها في 21 أبريل 2026 الساعة 18:00 (UTC). وتمتد فترة التوزيع من 21 أبريل 2026 الساعة 18:00 حتى 21 أبريل 2026 الساعة 22:00 (UTC).
ويُقدّم إطلاق IPO Prime مسارًا جديدًا لهيكلة الفرص المالية التقليدية والوصول إليها. ومع استمرار تلاشي الحدود بين فئات الأصول، تتوسع المنصات إلى ما هو أبعد من التداول التقليدي والتداول بالعملات المشفّرة لتشمل المشاركة في الأسواق في المراحل المبكرة. وضمن نموذج البورصة العالمية الشاملة من Bitget، يتحرّك IPO Prime نحو دمج الفرص المالية المتنوعة ضمن بيئة موحّدة واحدة.
لمعرفة المزيد عن IPO Prime وتفاصيل إضافية حول preSPAX، يُرجى الزيارة هنا.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى للإشارة فقط ولا يشكّل نصيحة استثمارية أو عرضًا أو التماسًا لشراء أو بيع أي أصول. قد لا يكون هذا المنتج مناسبًا لولايتك القضائية. يمثّل هذا المنتج فقط مصلحة اقتصادية موازية للمكاسب المحتملة لـSpaceX عند وقوع حدث مؤهل، ولا يشكّل استثمارًا مباشرًا في SpaceX. لم تعتمد SpaceX هذا المنتج أو توافق عليه أو تأذن به بأي صفة. يصاحب تداول الأصول الرقمية على مخاطر كبيرة وتقلبات في الأسعار، وقد تخسر كامل رأس المال المستثمر دون أي ضمان للعائد. يُرجى التأكد من الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، والحصول على مشورة مهنية مستقلة قبل الاستثمار.
نبذة عن Bitget
Bitget تُعد أكبر بورصة عالمية شاملة (UEX)، إذ تخدم أكثر من 125 مليون مستخدم، وتوفّر إمكانية الوصول إلى أكثر من مليوني رمز من العملات المشفّرة، وأكثر من 100 سهم مُرمّز، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسلع، وأدوات العملات الأجنبية (FX)، ومعادن ثمينة مثل الذهب. ويهدف نظامها البيئي إلى مساعدة المستخدمين على التداول بذكاء أكبر من خلال وكيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل كمساعد لتنفيذ الصفقات. كما تسهم Bitget في تعزيز تبنّي العملات المشفّرة عبر شراكات استراتيجية مع LALIGA وMotoGP™. وفي إطار استراتيجيتها للتأثير العالمي، تعاونت Bitget مع UNICEF لدعم تعليم تقنيات البلوك تشين لصالح 1.1 مليون شخص بحلول عام 2027. وتتصدّر Bitget حاليًا سوق TradFi المُرمّز، من خلال تقديم أقل الرسوم في القطاع وأعلى مستويات السيولة عبر 150 منطقة حول العالم.
