سوني تطلق سماعات INZONE H6 Air لعشاق اللعب الاحترافي
(MENAFN- Atteline) تنضم سماعات الرأس المفتوحة إلى مجموعة إنزون من سوني
* تجربة ألعاب إلكترونية غامرة وغير مسبوقة تقدمها سماعة الألعاب السلكية مفتوحة الظهر INZONE H6 Air
* سوني تُثري مجموعة إنزون بإصدارات خاصة تحمل علامة Fnatic تشمل INZONE Mouse-A، وINZONE Mat-F، و INZONE Mat-D
* طرح إصدار خاص شفاف بلون Glass Purple من سماعات INZONE Buds
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 15 أبريل 2026 – أعلنت سوني عن توسيع مجموعتها من أجهزة الألعاب الإلكترونية من خلال إطلاق سماعة الرأس المفتوحة الظهر INZONE H6 Air.
وتوفر السماعة الجديدة INZONE H6 Air تجربة ألعاب غامرة بفضل تصميمها الصوتي المفتوح ووحدات التشغيل المصممة خصيصاً لهذا النموذج، لتوفر صوتاً عميقاً وواضحاً عبر القنوات الخلفية المدمجة داخل وحدات التشغيل.
سماعات الرأس INZONE H6 Air – تجربة غامرة وصوت واضح للارتقاء بتجارب الألعاب الإلكترونية
تتميز سماعة الرأس INZONE H6 Air بتصميمها الفريد المفتوح الذي يوفر مجالاً صوتياً غامراً وواقعياً، يضع المستخدم داخل عالم اللعبة بكل تفاصيله المحسوسة. يساعد التصميم الصوتي المفتوح على تقليل الانعكاسات الداخلية، مما يتيح إعادة إنتاج دقيقة للمجال الصوتي لكل لعبة كما أراده مطوروها في الأصل، ويمنح تجربة استماع واقعية تعزز الإحساس بالاندماج الكامل.
وتتميّز السماعات بوحدات تشغيل مضبوطة بدقة، تم تطويرها باستخدام التقنية نفسها المستخدمة في سماعات الاستوديو المفتوحة MDR-MV1 من سوني، مع تعديلها خصيصاً لتلائم طراز INZONE H6 Air. وتساعد القنوات الخلفية المدمجة في وحدة التشغيل على تقديم صوت جهير عميق ومضبوط، مع الفصل بوضوح بين الترددات المتوسطة والمنخفضة، ما يوفر تجربة صوتية غامرة ومشبعة بالتفاصيل.
صُنعت سماعات INZONE H6 Air من الألمنيوم عالي الجودة، وتتميز بوزن خفيف يبلغ 199 جرام (دون الكابل والميكروفون القابل للفك والتركيب)، مما يجعلها أخف سماعات الألعاب وزناً من سوني. كما تعتمد على تصميم عصابة الرأس ذات المفصل الزنبركي المستخدم فيINZONE H9 II، للحفاظ على حجم صغير دون التأثير على راحة ارتدائها أو ثباتها. ويوفر هذا التصميم خفيف الوزن وبنيتها الفريدة راحة استثنائية، ما يجعلها مثالية لجلسات اللعب الطويلة
وقد تعاونت سوني مع مصممي الصوت في بلاي ستيشن ستوديوز، التابعة لشركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت والمتخصصة في تصميم الأعمال الصوتية لألعاب بلاي ستيشن، من أجل تطوير إعداد المعادل الصوتي RPG/Adventure. ويقدم هذا الإعداد معالجة صوتية محسّنة لألعاب تقمّص الأدوار والمغامرات، تقوم على إعادة إنشاء تجربة صوتية تشبه استوديو التسجيل لتوفير تجربة استماع غامرة بصورة غير مسبوقة. ويمكن تفعيل هذا الإعداد من خلال الاتصال بتطبيق INZONE Hub عبر وحدة الصوت USB-C، التي توفر كذلك صوتاً محيطياً افتراضياً مؤلفاً من 7.1 قناة مع تقنية الصوت المكاني 360 Spatial Sound للألعاب الإلكترونية.
كما تحتوي سماعة الرأس INZONE H6 Air على ميكروفون على شكل قلب ومحمول على ذراع مرن يثبت في الموضع المطلوب، يلتقط وينقل صوتاً واضحاً وطبيعياً، حيث يركّز على صوت المستخدم ويكون موجهاً نحو الفم لتقليل الضوضاء الجانبية.
أجهزة Fnatic Edition
تتوفر حالياً إصدارات Fnatic من الماوس INZONE Mouse-A، ولوحتيّ الماوس الخاصتين باللعب INZONE Mat-F وINZONE Mat-D، وتحمل هذه الإصدارات المميزة اللون البرتقالي الذي يشتهر به فريق Fnatic، في خطوة جديدة من التعاون بين سوني والفريق، الذي يحرص على ترك بصمته الواضحة والحيوية في تجارب الألعاب اليومية للمستخدمين.
وتتميز لوحة INZONE Mat-F بتصميم مستوحى من مجموعة المنافسة في لعبة فالورانت التابعة لفريق Fnatic. أما INZONE Mat-D، فهي متوفرة وفق تدرج لوني من البرتقالي إلى الأسود.
سماعات INZONE Buds بلون Glass Purple
تقدم سوني إصداراً جديداً وشفافاً بلون Glass Purple البنفسجي من سماعات الأذن INZONE Buds اللاسلكية والمزوّدة بتقنية إلغاء الضوضاء. وتتوفر هذه السماعات بثلاثة خيارات لونية، هي الأسود والأبيض والبنفسجي الشفاف.
الأسعار والتوافر
ستتوفر سماعة INZONE H6 Air ابتداءً من مايو 2026 في أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط. كما ستتوفر إصدارات Fnatic باللون البرتقالي من INZONE Mouse A وINZONE Mat-F وINZONE Mat-D ابتداءً من يونيو 2026 في أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب سماعات INZONE Buds بلون Glass Purple.
نبذة عن شركة سوني
هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الدهشة والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ورحلات مذهلة للمرة الأولى.
نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل المؤسسة ضمن قسم سوني لإلكترونيات المستهلكين، والإلكترونيات المتحركة (الأنظمة السمعية في السيّارة ومنتجات البث والمهنية ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 دولة في المنطقة.
وإضافةً إلى عمليات إدارة المخزون في منشأتها بالمنطقة الحرّة لجبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا أنشطة متعدّدة تشمل الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية، بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات طرف ثالث معتمد، يعزز حضور سوني في أسواق مهمّة في المنطقة.
نبذة عن شركة سوني
هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الدهشة والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ورحلات مذهلة للمرة الأولى.
نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل المؤسسة ضمن قسم سوني لإلكترونيات المستهلكين، والإلكترونيات المتحركة (الأنظمة السمعية في السيّارة ومنتجات البث والمهنية ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 دولة في المنطقة.
وإضافةً إلى عمليات إدارة المخزون في منشأتها بالمنطقة الحرّة لجبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا أنشطة متعدّدة تشمل الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية، بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات طرف ثالث معتمد، يعزز حضور سوني في أسواق مهمّة في المنطقة.
