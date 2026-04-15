الجيش الأمريكي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران

الجيش الأمريكي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
وقال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء:“يجرى تنفيذ حصار كامل على الموانئ الإيرانية”.
وأضاف أن القوات الأمريكية حافظت على تفوقها البحري في الشرق الأوسط، وتمكنت خلال أقل من 36 ساعة من بدء الحصار من إيقاف التجارة المنقولة بحرا مع إيران بشكل كامل.
وفي منشور منفصل، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرات بحرية مزودة بصواريخ موجهة شاركت في العملية.
وأكدت أن الحصار يطبق بشكل غير تمييزي على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر المناطق الساحلية أو الموانئ في إيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فرض حصار على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بهدف منع إيران من تحصيل إيرادات من رسوم المرور عبر المضيق وقطع عائداتها النفطية.
