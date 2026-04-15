أميركا تعلن وقفا كاملا للتجارة البحرية مع إيران

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN- أعلن الجيش الأميركي أن قواته تمكنت من إيقاف حركة التجارة الاقتصادية البحرية من وإلى إيران بشكل كامل، في خطوة تعكس تصعيدا في الإجراءات المرتبطة بالملاحة والتبادل التجاري عبر البحر.

ويستعد الجيش الأميركي لتنفيذ حصار بحري يستهدف موانئ إيران في خليج عُمان، في إطار تصعيد الإجراءات المرتبطة بالملاحة والتجارة البحرية، بحسب ما نقلت وكالة "أ.ب" عن مسؤول أميركي.

وأوضح المسؤول أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على مراقبة السفن منذ لحظة مغادرتها الموانئ الإيرانية، ثم اعتراضها في عرض البحر وإجبارها على العودة، بهدف الحد من حركة النقل البحري المرتبطة بإيران.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية تمكنت من إيقاف حركة التجارة البحرية من وإلى إيران بشكل كامل خلال أقل من 36 ساعة.

وأشار إلى أن نحو 90% من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر، ما يعكس حجم التأثير المباشر لهذه الإجراءات.

وأكد أن القوات الأميركية تواصل الحفاظ على التفوق البحري في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن تنفيذ عملياتها والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي أن البحرية الأميركية اعترضت ثماني ناقلات نفط كانت متجهة من وإلى موانئ إيران منذ بدء فرض الحصار.

وأوضح المسؤول أن جميع الناقلات استجابت لأوامر وتعليمات القوات الأميركية، حيث قامت بتغيير مسارها وفق التوجيهات الصادرة.

وأظهرت بيانات شحن أن ناقلة النفط ريتش ستاري الخاضعة لعقوبات أميركية عادت، اليوم الأربعاء، إلى ​مضيق هرمز عقب مغادرتها الخليج في اليوم السابق، بعد أن ‌فشلت في اختراق الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي ترسو في الموانئ الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحصار، يوم الأحد، بعد فشل محادثات السلام التي ​جرت في إسلام اباد بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع ​في التوصل إلى اتفاق.