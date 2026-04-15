  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عشرات الآلاف يهرعون للملاجئ بعد 30 صاروخا من لبنان

2026-04-15 04:06:05
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN- هرع عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الأربعاء، إلى الملاجئ شمالي إسرائي ، بعد رصد إطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوبي لبنان خلال نحو ساعة، بحسب إعلام محلي.

وقالت القناة“13” الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمالي البلاد، بالتزامن مع توجه عشرات الآلاف إلى الملاجئ جراء إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان.

وذكرت صحيفة“يديعوت أحرونوت” أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت باتجاه مستوطنات إصبع الجليل شمالي إسرائيل، قبل أن يرتفع الإجمالي إلى أكثر من 30 صاروخا خلال أقل من ساعة.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق، برصد إطلاق نحو 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة ومحيطها.

ولاحقا، أعلنت القناة إصابة أحد سكان مدينة طمرة العربية في الجليل الغربي بجروح طفيفة إثر سقوط شظايا جراء اعتراض الصواريخ.

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها، وكذلك في عكا ونهاريا ودوفيف في الجليل الغربي والأعلى، بحسب المصادر الإسرائيلية ذاتها.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن وقوع خسائر أو أضرار، إذ تفرض إسرائيل تعتيما أمنيا شديدا على نتائج ضربات حزب الله.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث