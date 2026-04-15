عشرات الآلاف يهرعون للملاجئ بعد 30 صاروخا من لبنان

عشرات الآلاف يهرعون للملاجئ بعد 30 صاروخا من لبنان
وقالت القناة“13” الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمالي البلاد، بالتزامن مع توجه عشرات الآلاف إلى الملاجئ جراء إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان.
وذكرت صحيفة“يديعوت أحرونوت” أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت باتجاه مستوطنات إصبع الجليل شمالي إسرائيل، قبل أن يرتفع الإجمالي إلى أكثر من 30 صاروخا خلال أقل من ساعة.
من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق، برصد إطلاق نحو 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة ومحيطها.
ولاحقا، أعلنت القناة إصابة أحد سكان مدينة طمرة العربية في الجليل الغربي بجروح طفيفة إثر سقوط شظايا جراء اعتراض الصواريخ.
ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها، وكذلك في عكا ونهاريا ودوفيف في الجليل الغربي والأعلى، بحسب المصادر الإسرائيلية ذاتها.
ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن وقوع خسائر أو أضرار، إذ تفرض إسرائيل تعتيما أمنيا شديدا على نتائج ضربات حزب الله.
