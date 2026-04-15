“العليا الإسرائيلية” تنظر في عزل بن غفير من منصبه

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، النظر في التماس لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، إثر تدخلاته في جهاز الشرطة.

وقرر قضاة المحكمة النظر في الالتماس دون حضور الجمهور على أن تبث المداولات مباشرة على الهواء، وذلك إثر مخاوف من حدوث إشكاليات داخل قاعة المحكمة.

وقبيل بدء المداولات، تجمع عشرات من مؤيدي بن غفير خارج قاعة المحكمة وهم يحملون لافتات كتب عليها:“حان الوقت لنقول للمحكمة العليا: كفى”، و”إنهاء الديكتاتورية القضائية”.

ووصل بن غفير خارج قاعة المحكمة وتحدث إلى مناصريه قائلا:“تزعم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أنني أُغير السياسة والشرطة، وأنني أتدخل في التعيينات لتنفيذ سياستي. وهي مُحقة”.

وأضاف:“أكثر من نصف مليون ناخب اختارونا لإحداث تغيير حقيقي”.

وتابع في تحذير للمحكمة العليا:“لا تجروا إسرائيل إلى أزمة دستورية أو انقسام أو استقطاب. الديمقراطية لن تسقط. الديكتاتورية القانونية ستسقط”.

من جانبه، أعلن وزير العدل ياريف ليفين، من حزب“الليكود” الحاكم، أن أي قرار تتخذه المحكمة بعزل بن غفير“لن ينفذ”.

وقال ليفين في بيان إن“جلسة الاستماع التي تُعقد صباح اليوم في المحكمة العليا لإقالة بن غفير مخالفة للقانون، ولن يكون لقرار القضاة أي أثر في أي حال من الأحوال. فسلطة تعيين أو إقالة الوزير مُخولة بموجب القانون لرئيس الوزراء وليس للمحكمة”.