مساندة تعيّن مديراً جديداً لتطوير الأعمال للارتقاء بخدمات الإدارة المتكاملة للمرافق
(MENAFN- IHC) أعلنت شركة مساندة لإدارة المرافق عن تعيين السيد براد روبنز مديراً جديداً لتطوير الأعمال، في خطوة تسهم في تعزيز الفريق القيادي في الشركة، وتتزامن مع النمو المتسارع للشركة في قطاع الإدارة المتكاملة للمرافق سريع التوسع في المملكة العربية السعودية.
ويحظى روبنز بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال الإدارة الاستراتيجية للمرافق والأصول في دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا، ويمتلك سجلاً حافلاً بالتميز التشغيلي والنمو التجاري والابتكار في مجموعة متنوعة من مشاريع البيئة المبنية. وتعكس مسيرته المهنية تركيزه الواضح على الاستدامة وتحسين أداء الأصول واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المرافق.
وقد تولى روبنز سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة السعودية لإدارة المرافق، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث اضطلع بدور رئيسي في تطوير استراتيجيات الإدارة المتكاملة للمرافق، بما يسهم في دفع عجلة النمو والارتقاء بمعايير القطاع في المملكة.
كما شغل العديد من المناصب الرفيعة خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك مدير إدارة المرافق والأصول في دولة الإمارات لدى أحد كبار مطورّي المشاريع الفاخرة متعددة الاستخدامات، إضافة إلى توليه منصب المدير العام لشركة بي جي آي إس أستراليا، حيث أشرف على نمو العمليات التشغيلية لعقود البنية التحتية الدفاعية الرئيسية في أستراليا.
وسيركز روبنز في منصبه الجديد على بناء علاقات استراتيجية مع مالكي الأصول والمطورين والجهات الحكومية، بما يعزز حضور مساندة في القطاع، ويدعم نمو إيرادات الشركة على مستوى المملكة. كما سيعمل على توسيع نطاق خدمات الإدارة المتكاملة للمرافق من خلال تقديم مجموعة واسعة من حلول الدعم المخصصة للبنية التحتية الحيوية والمشاريع العملاقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، أكد نايجل رايت، المدير الإداري لشركة مساندة، أن تعيين روبنز يُعد إضافة نوعية إلى الفريق، لا سيما في ضوء سعي الشركة المتواصل لتعزيز مكانتها في السوق، حيث قال: "تشهد المملكة العربية السعودية نمواً استثنائياً مدعوماً بمبادرات رؤية السعودية 2030 والمشاريع العملاقة وبرامج البنية التحتية الوطنية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة".
وأضاف: "يسهم تعيين براد في تعزيز قدرتنا على إبراز الإمكانات الكبيرة لشركة مساندة في مجال الإدارة المتكاملة للمرافق، وتسليط الضوء بشكل خاص على خبراتنا الواسعة في خدمات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والخدمات الثقيلة الصلبة، اللتان تشكلان الركيزة الأساسية لأعمالنا".
وأشار رايت إلى أن الإمكانات الفنية للشركة تؤدي دوراً رئيسياً في توفير خدمات متّسقة في محافظ مشاريع معقدة ومتنوعة، حيث قال: "إن قدراتنا المتقدمة في مجال الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة والخدمات الثقيلة الصلبة هي الأساس المتين الذي يقوم عليه نموذجنا المتكامل لإدارة المرافق، كما تمثل أحد أهم عناصر التميز لدى مساندة، إذ أنها متوافقة مع المعايير المعتمدة دولياً الصادرة عن معهد إدارة الأصول".
وأردف قائلاً: "تتيح هذه القدرات لمساندة توفير خدمات متّسقة وعالية الجودة في مختلف البيئات، بدءاً من مشاريع التطوير الحضرية والبنية التحتية الحيوية، وصولاً إلى مشاريع رؤية السعودية 2030، مثل العُلا التي تضم العديد من المواقع الصحراوية النائية. كما توفر الشركة خدماتها للمشغلين في جميع أنحاء المملكة، مثل شركة نجم لخدمات التأمين، التي تدير أكثر من 50 موقعاً في مختلف أنحاء المملكة".
وتابع رايت: "تمثل القدرات الفنية والهندسية الواسعة، إلى جانب النموذج المتكامل لخدمات إدارة المرافق، الميزة الرئيسية لدى مساندة، إذ تضمن تحقيق الأداء الأمثل للأصول، وتعزيز المرونة بالاعتماد على التكنولوجيا، وتوفير القيمة طويلة الأجل للعملاء".
ومن جانبه، أكد براد روبنز أن الخبرات الفنية المعمقة لدى مساندة توفر منصة استثنائية لتحقيق النمو في المستقبل، حيث قال: "تقدم مساندة حالياً خدمات إدارة المرافق عالمية المستوى لمجموعة من المشاريع المعقدة ومتعددة القطاعات. وسنركز في المرحلة المقبلة على تعزيز إدراك السوق لمستوى الخبرات الفنية التي تتمتع بها الشركة، لا سيما في مجال الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وإدارة دورة حياة الأصول".
وأضاف روبنز: "سنواصل تركيزنا على توسيع مساهمة مساندة في توفير حلول إدارة المرافق المتكاملة من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مالكي الأصول والمطورين، وذلك لتحسين الأداء والاستدامة والمرونة التشغيلية في المشاريع الكبرى عالية القيمة في مختلف أنحاء المملكة".
وأردف قائلاً: "تتمثل مهمتنا في توسيع قاعدة العملاء في مجال خدمات الإدارة المتكاملة للمرافق عبر تقديم حلول دعم مخصصة ورائدة لمشاريع البنية التحتية الحيوية والمشاريع العملاقة والمواقع المرتبطة برؤية السعودية 2030، مع الحرص على الالتزام بأعلى مستويات رضا العملاء والتميز التشغيلي الذي تحظى به مساندة".
وتشمل محفظة المشاريع المتنامية لمساندة قطاعات التعليم (الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات)، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المرافق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وموانئ جدة، وموانئ دبي العالمية، والبنية التحتية لشبكات البث الوطنية (إم بي سي). ومن المتوقع أن تحقق الشركة نمواً إضافياً في قطاعات التجزئة والنفط والغاز والرعاية الصحية، مدعومةً بعضويتها في الرابطة الدولية للإمدادات الصحية ومعايير التدريب المعتمدة الموافقة لمتطلبات المستشفيات.
ويجمع النموذج التشغيلي المتكامل للشركة بين خدمات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة والخدمات الثقيلة الصلبة والخدمات الخفيفة والخدمات الأمنية، بالإضافة إلى إدارة الطاقة والإدارة الهندسية، مدعومةً بشهادات الآيزو، وأطُر العمل المتقدمة لإدارة الأصول، وأدوات مراقبة الأداء القائمة على أنظمة إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب.
وقد حصلت مساندة مؤخراً على جائزة أفضل شركة لإدارة المرافق في المملكة العربية السعودية ضمن حفل جوائز القمة السعودية للبناء والبنية التحتية للعام الثاني على التوالي، إلى جانب فوزها بجائزة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق في عام 2025 عن فئة التأثير المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية في إدارة المرافق.
