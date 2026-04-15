ترقب كبير لمشاركة المنتخبات العربية ضمن فعاليات كأس العالم FIFA 2026 على منصة TOD
(MENAFN- Golin Mena) الدوحة، قطر – 14 أبريل، 2026: شهران فقط يفصلان عشاق الساحرة المستديرة عن تاريخ 11 يونيو وهو الموعد المنتظر لانطلاق فعاليات كأس العالم FIFA 2026 الذي يترقبه الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفارغ الصبر.
وبناءً على ذلك، تتجهز TOD، منصة البث المباشر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجموعة beIN الإعلامية والمنصة الرسمية الناقلة لفعاليات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتقديم جميع المباريات واللحظات الحماسية المنتظرة للجمهور في مختلف أنحاء المنطقة.
وتمثل نسخة هذا العام من فعاليات البطولة تحولاً تاريخياً لكرة القدم العربية، حيث تشهد للمرة الأولى مشاركة ثمانية منتخبات عربية بما فيها الأردن، والمغرب، وتونس، والجزائر، ومصر، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وهو أعلى معدل تمثيل للمنطقة منذ انطلاق فعاليات البطولة الأهم لكرة القدم العالمية.
ومثَل وصول المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي في نسخة FIFA Qatar 2022TM، حدثاً مفصلياً للمنتخبات العربية ورفع من مستوى طموح المنتخبات العربية نحو تحقيق إنجازات أكبر. وعليه، فإن التوقعات والآمال كبيرة، والثقة أكبر بأداء المنتخبات العربية، وتحظى المنتخبات العربية المشاركة بمتابعة المراقبين أكثر من أي وقت مضى. فمن منطقة المغرب العربي إلى الخليج العربي، فإن عشاق كرة القدم لن يتابعوا المباريات بحثاً عن النتائج فقط، ولكن منتظرين صناعة التاريخ على المستوى العالمي، وبحثاً على لحظات ستدخل في تاريخ الحدث الكروي الأبرز.
وستشهد فعاليات المسابقة أيضاً مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم بمن فيهم نجوم سيمثلون أحلام المنطقة مثل أشرف حكيمي، والنجم المصري الدولي محمد صلاح، ونجم منتخب الأردن موسى التعمري، والنجم القطري أكرم عفيف.
كما ستشهد هذه الدورة مشاركة أبرز الأسماء العالمية المعتادة مثل كريستانو رونالدو، وكيليان إمبابي، بالإضافة إلى جيل جديد من النجوم الصاعدة في سماء الكرة العالمية، الذين سيسعون ليثبتوا جدارتهم ويكرسوا حضورهم وإرثهم من خلال المباريات القادمة.
ومن مواجهة المغرب المنتظرة مع البرازيل وصولاً إلى مباراة تونس وهولندا، ولقاء المنتخب المصري مع بلجيكا، ومواجهة كل من الجزائر والأردن مع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب. ومن المنتظر أن تشهد مرحلة المجموعات بمباريات من العيار الثقيل، بعضها يشمل مواجهات مباشرة بين الفرق العربية على المستوى العالمي.
وصرح بيتر مركيتش، المدير العام لمنصة TOD في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بدءً من صافرة انطلاق فعاليات البطولة وصولاً إلى اللحظات النهائية، تمثل فعاليات بطولة كأس العالم FIFA 2026 فصلاً جديداً لتوقعات ليس فقط لعشاق كرة القدم عالمياً، بل على الأخص المتابعين من المنطقة العربية. فبعد استضافة النسخة السابقة من كأس العالم للمرة الأولى، فإن المنطقة تعود مع أكبر تمثيل تاريخي لمنتخباتها المشاركة في الدورة القادمة. ومن دون أدنى شك فإن هذا الإنجاز هو مصدر فخر، ودليل على تطور رياضة كرة القدم المحلية والإيمان بالقدرة على المنافسة عالمياً. ويتمثل دورنا بضمان إتاحة أفضل تجربة للمشاهدين لمتابعة منتخباتهم الوطنية خلال البطولة المرتقبة، ومشاهدتها بشكل مباشر بالطريقة التي يفضلونها من خلال خيارات البث الرقمي ذات المستوى العالي التي نقدمها."
ومع استعداد عشاق كرة القدم لانطلاق صافرة البداية البطولة، تواصل منصة TOD تعزيز جاهزيتها لتقديم تجربة مشاهدة مميزة. بدءً من اعتماد تقنية البث 4K، وتقديم خيارات التعليق متعدد اللغات وصولاً إلى البرامج الحصرية التي ستواكب فعاليات البطولة. كما سيتم توفير تقنيات مبتكرة اثناء البث في إطار ميزة TOD360 للمشاهدين بما في ذلك البث التفاعلي وملخصات أهم اللحظات بشكل تلقائي، بالإضافة إلى نقل تجارب منطقة المشاهدين FanZones وتجارب المشاهدة المتعددة MultiView، ومع كل هذه الخصائص تؤكد المنصة استعدادها لمواكبة تطلعات عشاق كرة القدم الذين هم على موعد مع الحدث الأهم على أجندة كرة القدم العالمية.
