خالد بن محمد بن زايد ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

بحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين وسُبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الحيوية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لسمو ولي عهد أبوظبي، اليوم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.

ورحب معالي لي تشيانغ، في مستهل اللقاء، بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً عن تمنياته لهذه الزيارة بالتوفيق والنجاح، وبما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن سعادته بزيارة جمهورية الصين الشعبية، مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق، ومؤكداً سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وتطوير مجالات التعاون ذات الأولوية، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وبما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة للبلدين الصديقين.

وأكد سموه أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات التاريخية بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة أكثر تكاملاً، بالتركيز على الاستثمار في الفرص المستقبلية، والعمل المشترك لتعزيز سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين فاعلين في الاقتصاد العالمي.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات الحيوية، بما يدعم التوجهات التنموية للبلدين الصديقين، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

وأشار الجانبان، خلال اللقاء، الى أهمية انعقاد مؤتمر الترويج للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، تزامناً مع هذه الزيارة، حيث يشارك فيها قادة الأعمال والمستثمرون من كلا البلدين لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والتنمية الصناعية، بما يواكب حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي بلغت نحو 111 مليار دولار أمريكي في 2025.

كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي لي تشيانغ مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز الشراكة الإماراتية-الصينية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها قطاع الطاقة النظيفة، والاستثمار، والزراعة المستدامة، والاستدامة البيئية، والعلوم الصحية، ودعم تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج البحثية المشتركة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وأقام معالي لي تشيانغ مأدبة عشاء تكريماً لسموّ ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. وحضر المأدبة من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموّه، ومن الجانب الصيني عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات الحكومية، حيث شكّلت المناسبة فرصة لتبادل الأحاديث الودية ومناقشة آفاق التعاون المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة في وزارة الخارجية؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية؛ ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة خالد محمد جديد الشحي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.