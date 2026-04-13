من ماكدونالدز إلى السياسة.. ترامب يربك عاملة توصيل بسؤال مفاجئ

MENAFN - Al-Bayan) ">في مشهد غير مألوف داخل البيت الأبيض، تحوّل تسليم وجبتي "ماكدونالدز" إلى لحظة لافتة امتزجت فيها تفاصيل الحياة اليومية بالسياسة، بعدما استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطلب أمام المكتب البيضاوي، قبل أن يفاجئ عاملة التوصيل بسؤال أربكها أمام وسائل الإعلام.

وتلقّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، وجبتي غداء تم توصيلها عبر تطبيق "DoorDash" إلى مدخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في حدث غير معتاد جذب اهتمام وسائل الإعلام.

ووفقا لـ "CNN" ، استقبلت سائقة التوصيل شارون سيمونز، التي ترتدي قميصا يحمل عبارة "DoorDash Grandma"، الرئيس ترامب عند الباب وهي تحمل حقيبتي طعام من سلسلة "ماكدونالدز". وقالت عند التسليم: "لدي طلبية من DoorDash لك يا سيادة الرئيس".

ورد ترامب مازحا أمام الصحفيين المتجمعين خارج المكتب البيضاوي قائلاً:“هذا لا يبدو مصطنعا، أليس كذلك؟”، قبل أن يشير إلى أن الطلب يأتي ضمن احتفال مرتبط بسياسة إعفاء الإكراميات من الضرائب، والتي تم إقرارها ضمن قانون اقتصادي جديد.

خلال اللقاء، وجّه ترامب سؤالا مباشرا لسائقة التوصيل شارون سيمونز حول ما إذا كانت قد صوتت له في الانتخابات، في إطار حديث جانبي بينهما أمام الصحفيين. وردّت سيمونز بتردد قائلة: "همم، ربما"، دون أن تقدم إجابة صريحة.

وأوضحت سيمونز، وهي جدة لعشرة أحفاد وسائقة توصيل منذ عام 2022، أنها حصلت على نحو 11 ألف دولار إضافية بفضل السياسة الجديدة، مؤكدة أن العمل عبر المنصة ساعدها في إعالة أسرتها بشكل أفضل.

كما أشارت شركة "DoorDash" في بيان لها إلى أن سائقي التوصيل تمكنوا من توفير "مئات الملايين من الدولارات" نتيجة إعفاء الإكراميات من الضرائب، معتبرة أن السياسة كان لها أثر مباشر على دخل العاملين في هذا القطاع.

وأشاد ترامب بسائقة التوصيل وبمساهمتها في دعم أسرتها، فيما امتنعت عن التعليق على بعض الأسئلة السياسية، مؤكدة أن وجودها كان مرتبطًا بملف الإعفاء الضريبي على الإكراميات.