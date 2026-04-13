ولي عهد البحرين يوجه بدفع رواتب شهر إبريل للمواطنين في القطاع الخاص

MENAFN - Al-Bayan) ">وجّه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع قانون يقضي بالتكفّل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص عن شهر إبريل الجاري، من صندوق التأمين ضد التعطل، وذلك دعماً للقطاع الخاص والحفاظ على العمالة الوطنية واستمرارية النشاط الاقتصادي.

كما وجه مصرف البحرين المركزي بإطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي.

وأكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني ان التوجيهات من شأنها دعم المواطن البحريني والقطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، والحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.

كما ان التوجيهات الكريمة تأتي في سياق الحفاظ على الاستقرار المعيشي وتخفيف الآثار السلبية على المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، بجانب تخفيف الضغوط على المؤسسات التجارية، وتعزيز استقرار السوق المحلي بما يسهم في الحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.

وأضاف ان توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تتوافق مع المقترحات التي رفعها مجلس النواب إلى الحكومة ، وتؤكد التعاون البناء والمثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه خير الوطن والمواطن.

وأكد أن المجلس النيابي سيتخذ وعلى وجه السرعة والخصوص ، كل الدعم والمساندة التشريعية اللازمة فور إحالة المشروع بقانون إلى المجلس.