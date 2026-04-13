الإعلان عن برامج وفعاليات لواء بني عبيد مدينة الثقافة الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتضن مركز إربد الثقافي اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق فعاليات "لواء بني عبيد مدينة الثقافة الأردنية لعام 2026"، وسط حضور لافت من الصحفيين والإعلاميين، وشخصيات رسمية وثقافية.



وجاء هذا المؤتمر بالتعاون بين مديرية ثقافة إربد ومجموعة آفاق للإعلام، وشبكة الهيئات الثقافية في لواء بني عبيد، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاع الإعلامي والمجتمع الثقافي المحلي.



وأكد متصرف لواء بني عبيد الدكتور علي الحوامدة خلال المؤتمر أهمية الفعل الثقافي الوطني الملتزم الذي ينسجم مع الهوية الوطنية الأردنية.