بحث التعاون بين الإقراض الزراعي ونقابة أصحاب المعاصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، مع مجلس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، برئاسة نائب النقيب عبدالله الخوالدة، التعاون المشترك.



وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الاثنين، اطلع الدوجان خلال اللقاء على واقع قطاع الزيتون وسبل النهوض به، لما له من أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمساهمته في الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، ومكافحة البطالة، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى الصناعات التحويلية.



وأكد دور "الإقراض الزراعي" في تطوير القطاع من خلال توفير حلول تمويلية تسهم في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أساليب التخزين، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا، وزيادة كفاءة وجودة المنتجات.