زراعة المفرق: الموسم المطري سينعكس ايجابا على محصول الزيتون

زراعة المفرق: الموسم المطري سينعكس ايجابا على محصول الزيتون

2026-04-13 03:10:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت مديرية زراعة المفرق ان الموسم المطري للعام الحالي وما رافقه من هطولات مطرية غزيرة وجيدة سيكون لها آثار إيجابية على الأشجار بشكل عام وشجرة الزيتون خاصة لاسيما من حيث المحصول وزيت الزيتون.
وقالت مديرة المديرية الدكتورة انعام المشاقبة لـ (بترا) اليوم الاثنين ان الموسم المطري الجيد الذي شارف على الانتهاء له تأثير ايجابي ومهم جدًا على الأشجار، لاسيما في مناطق مثل الأردن التي تعتمد كثيرًا على الأمطار، لافتة الى ان التأثيرات الإيجابية تشمل تحسن نمو الأشجار حيث ان الأمطار توفر الماء الضروري للتربة، ما يساعد على نمو الجذور والأغصان بشكل أفضل.


واوضحت المشاقبة ان من الاثار الايجابية للموسم المطري الحالي تحسين جودة الثمار من خلال الكمية والجودة خاصة أشجار الزيتون جراء توفر الرطوبة الكافية، مشيرة الى ان الأمطار تساعد الأشجار على تكوين براعم قوية، والتي تعد الأساس لمحصول الموسم القادم.

