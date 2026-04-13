جولة في العقبة لتفقد المواقع الخدمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، عددا من المواقع الخدمية الحيوية في مدينة العقبة، شملت قسم سير العقبة ومركز أمن المدينة ومجمع الباصات، للاطلاع على واقع الخدمات ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.



وجرت الجولة بحضور مدير شرطة العقبة العميد أيمن الصرايرة، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر، ورئيس شعبة سير المحافظات العقيد فؤاد المعايطة.



واستهل الوفد جولته بزيارة إلى قسم سير العقبة، واستمعوا خلالها إلى إيجاز من رئيس القسم المقدم عاهد الصرايرة حول الجهود المبذولة لتنظيم الحركة المرورية، وآليات التعامل مع الكثافة المرورية، خصوصا خلال أوقات الذروة والمواسم السياحية، إضافة إلى الخطط التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الاستجابة.