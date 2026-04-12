بدء دورة صحفية شاملة في وكالة الأنباء الأردنية بترا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 نيسان (بترا)- بدأت في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، دورة صحفية شاملة لموظفي وحدات الإعلام في المؤسسات الحكومية وطلبة جامعات، بهدف تطوير مهاراتهم في فنون العمل الصحفي وصياغة الأخبار.

​وقال مدير مديرية الأخبار في الوكالة، الزميل جميل البرماوي، إن الدورة التي تستمر 5 أيام، تركز على الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في مجالات التحرير والتحقيق والتصوير والمقابلة ومهارات التواصل الاجتماعي، مؤكدا دور الوكالة كبيت خبرة في الارتقاء بالأداء الإعلامي المؤسسي.

​وشدد البرماوي على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي لضمان التوازن بين سرعة النقل ودقة المعلومة، والالتزام بالمهنية في مواجهة الشائعات، داعيا المشاركين للاستفادة من الخبرات العملية التي يقدمها المدربون المتخصصون.

12/04/2026 13:53:28