بدء دورة صحفية شاملة في وكالة الأنباء الأردنية بترا

بدء دورة صحفية شاملة في وكالة الأنباء الأردنية بترا
عمان 12 نيسان (بترا)- بدأت في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، دورة صحفية شاملة لموظفي وحدات الإعلام في المؤسسات الحكومية وطلبة جامعات، بهدف تطوير مهاراتهم في فنون العمل الصحفي وصياغة الأخبار.
وقال مدير مديرية الأخبار في الوكالة، الزميل جميل البرماوي، إن الدورة التي تستمر 5 أيام، تركز على الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في مجالات التحرير والتحقيق والتصوير والمقابلة ومهارات التواصل الاجتماعي، مؤكدا دور الوكالة كبيت خبرة في الارتقاء بالأداء الإعلامي المؤسسي.
وشدد البرماوي على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي لضمان التوازن بين سرعة النقل ودقة المعلومة، والالتزام بالمهنية في مواجهة الشائعات، داعيا المشاركين للاستفادة من الخبرات العملية التي يقدمها المدربون المتخصصون.
ه ع/ع س/س أ
12/04/2026 13:53:28
