مقتل 14 شخصا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت 12 نيسان (بترا)- أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأحد، أن غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي معروب وقانا في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين بجروح.

وقال مصدر أمني لبناني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا بلدات بنت جبيل وأرزون والعباسية، مشيرا إلى أن بلدة الطيري تعرضت لقصف بقنابل فوسفورية.

وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي خربة سلم وكونين في قضاء بنت جبيل، كما تعرضت بلدة المنصوري في قضاء صور لقصف بعدد من قذائف المدفعية.

12/04/2026 13:58:59