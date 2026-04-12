مقتل 14 شخصا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مقتل 14 شخصا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
بيروت 12 نيسان (بترا)- أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأحد، أن غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي معروب وقانا في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين بجروح.
وقال مصدر أمني لبناني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا بلدات بنت جبيل وأرزون والعباسية، مشيرا إلى أن بلدة الطيري تعرضت لقصف بقنابل فوسفورية.
وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي خربة سلم وكونين في قضاء بنت جبيل، كما تعرضت بلدة المنصوري في قضاء صور لقصف بعدد من قذائف المدفعية.
12/04/2026 13:58:59
