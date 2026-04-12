المياه تواصل محاضراتها لطلبة المدارس لترشيد الاستهلاك

عمان 12 نيسان (بترا)- نفذت سلطة المياه/ شؤون الإعلام والاتصال محاضرة للتوعية المائية في مدرسة حليمة السعدية في العاصمة عمان، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات المائية وطرق الاستخدام الأمثل للمياه، من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه في المدارس والمنازل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه والري، فإن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة محاضرات للوزارة للتوعية بأهمية المحافظة على المياه، وقد أبدى طلبة المدرسة تفاعلا خلال المحاضرة من خلال مشاركتهم الفاعلة واهتمامهم بقضايا المياه.

وتم خلال المحاضرة توزيع مواد توعوية على الطلبة، لتشجيعهم على ترشيد استهلاك المياه للحد من هدرها والمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن.

12/04/2026 14:22:13