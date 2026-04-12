المياه تواصل محاضراتها لطلبة المدارس لترشيد الاستهلاك
عمان 12 نيسان (بترا)- نفذت سلطة المياه/ شؤون الإعلام والاتصال محاضرة للتوعية المائية في مدرسة حليمة السعدية في العاصمة عمان، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات المائية وطرق الاستخدام الأمثل للمياه، من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه في المدارس والمنازل.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه والري، فإن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة محاضرات للوزارة للتوعية بأهمية المحافظة على المياه، وقد أبدى طلبة المدرسة تفاعلا خلال المحاضرة من خلال مشاركتهم الفاعلة واهتمامهم بقضايا المياه.
وتم خلال المحاضرة توزيع مواد توعوية على الطلبة، لتشجيعهم على ترشيد استهلاك المياه للحد من هدرها والمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن.
12/04/2026 14:22:13
