10.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

2026-04-12 08:03:00
عمان 12 نيسان (بترا)- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 10.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2829 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3698 نقطة، بانخفاض نسبته 0.24 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.34 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.27 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.07 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 42 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
