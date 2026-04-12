رجال الأعمال والسفير الأذربيجاني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 نيسان (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، اليوم الأحد، مع السفير الأذربيجاني لدى المملكة شاهين عبد اللاييف، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تطوير الشراكة بين مجتمع الأعمال فيهما.

وبحسب بيان للجمعية، أكد العلاونة، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن وأذربيجان، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتوسيع الاستثمارات المشتركة، لا سيما في ظل اهتمام عدد من الجهات الاستثمارية والصناديق السيادية بالمشروعات التنموية في المملكة، ولا سيما مشروع مدينة عمرة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتفعيل قنوات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك، بما يسهم في تعزيز التشبيك بين رجال الأعمال واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الأذري، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

من جهته، أكد السفير عبد اللاييف، أهمية توسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والصناعات الغذائية والطاقة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين على دخول السوق الأذربيجاني.

وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمود فريحات، ومديرها العام طارق حجازي، ومن السفارة السكرتير الأول علي قديروف والثالث نيجات إسماعيلوف.

--(بترا)

س ص/ع أ/س أ

12/04/2026 14:48:30



دليل ال مركز تدريب روابط م

حدث في مثل ه المقالات المخ صورة و

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة