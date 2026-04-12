رجال الأعمال والسفير الأذربيجاني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

رجال الأعمال والسفير الأذربيجاني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
عمان 12 نيسان (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، اليوم الأحد، مع السفير الأذربيجاني لدى المملكة شاهين عبد اللاييف، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تطوير الشراكة بين مجتمع الأعمال فيهما.
وبحسب بيان للجمعية، أكد العلاونة، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن وأذربيجان، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتوسيع الاستثمارات المشتركة، لا سيما في ظل اهتمام عدد من الجهات الاستثمارية والصناديق السيادية بالمشروعات التنموية في المملكة، ولا سيما مشروع مدينة عمرة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتفعيل قنوات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك، بما يسهم في تعزيز التشبيك بين رجال الأعمال واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الأذري، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.
من جهته، أكد السفير عبد اللاييف، أهمية توسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والصناعات الغذائية والطاقة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين على دخول السوق الأذربيجاني.
وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمود فريحات، ومديرها العام طارق حجازي، ومن السفارة السكرتير الأول علي قديروف والثالث نيجات إسماعيلوف.
--(بترا)
س ص/ع أ/س أ
12/04/2026 14:48:30
