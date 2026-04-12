الإعلام تصدر قرارا بتنظيم إجازة المصنفات المرئية والمسموعة والأعمال الفنية الوطنية

إجازة إنتاج أو عرض الإعلانات التجارية تشترط عدم مخالفتها للتشريعات النافذة وأحكام النظام العام

أصدرت وزارة الإعلام قرارا بشأن تنظيم إجازة المصنفات المرئية والمسموعة والأعمال الفنية الوطنية.

وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم 13 لسنة 2026، أربعة فصول مشتملة على 21 مادة، تقضي بأنه لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني، بغير إجازة مسبقة من الجهة المختصة، القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة، وفيما يلي نص القرار:

الفصل الأول

تعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الإعلام والثقافة.

الوزير: وزير الإعلام والثقافة.

الجهة المختصة: الإدارة العامة لتنظيم الإعلام.

اللجنة المختصة: لجنة الرقابة والمشاهدة على الأعمال الفنية التلفزيونية بقطاع التلفزيون.

المصنفات المرئية والمسموعة: كل أداء مثبت كتابة، أو مسجل على أشرطة، أو أسطوانات، أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.

الأعمال الفنية الوطنية: الأغاني، والفواصل، والفلاشات، والمشاهد التمثيلية، الخاصة بمناسبات، أو فعاليات، أو أي أحداث وطنية أخرى.

منشأة الإنتاج الفني: الشركة، أو المؤسسة الفردية المرخص لها من وزارة الإعلام بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بإنتاج المصنفات المرئية والمسموعة.

إجازة الإنتاج: تقرير صلاحية النص لتحويله إلى مصنف مرئي ومسموع من الناحية القانونية.

إجازة العرض:

- بالنسبة للمصنفات المرئية والمسموعة: الترخيص بعرض، أو بث، أو نشر المصنف المرئي والمسموع في شكله النهائي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

- بالنسبة للأعمال الفنية الوطنية: تقرير صلاحية محتوى العمل الفني الوطني، والترخيص بعرضه عبر أي وسيلة من الوسائل الإعلامية.

التداول: بيع النص المجاز، أو المصنف المرئي، أو المسموع، أو التنازل عنه، أو عرضه للبيع، أو التوزيع، أو البث، أو النشر، أو تأجيره، أو إعارته، أو غير ذلك مما يجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص، سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

الفصل الثاني

إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني.

مادة 2

تسري أحكام هذا الفصل على الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة من قبل منشآت الإنتاج الفني.

مادة 3

لا يجور لمنشآت الإنتاج الفني، بغير إجازة مسبقة من الجهة المختصة القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة.

وتستثنى المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على إجازة العرض، على أن تلتزم منشأة الإنتاج الفني بالحظر الوارد بالمادة الثامنة من هذا القرار، وبعد أخذ التعهد اللازم عليها على النموذج المعد لذلك من الجهة المختصة.

مادة 4

يقدم طلب إجازة الإنتاج، وكذا طلب إجازة العرض، إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به خمس نسخ من النص أو العمل المنتج.

مادة 5

تصدر الجهة المختصة قرارا بالإجازة، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ويجوز للجهة المختصة عرض مشروع المصنف على لجنة فنية أو أكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين، ومن ذوي الخبرة والتخصص في المجال لتتولى دراسة محتوى المصنف ومواقع التصوير وتقديم توصية بشأنها.

وللجهة المختصة أو اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة - بحسب الأحوال - استطلاع رأي الجهات المتخصصة حال تضمن محتوى المصنف وقائع وأحداث دينية أو تاريخية.

مادة 6

يصدر القرار في طلب الإجازة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا كافة المستندات المقررة، ويبلغ ذوو الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، ويعتبر فوات المدة المذكور دون صدور قرار بمثابة رفض له.

ويجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، بعد حذف أو تعديل الأجزاء أو المقاطع أو المحتوى المسبب لإصدار قرار الرفض.

مادة 7

مدة الإجازة سنة بالنسبة للإنتاج، وعشر سنوات بالنسبة للعرض، وتبدأ من تاريخ صدور القرار. ويجوز - بناء على طلب ذوي الشأن - تجديد الإجازة لمدد مماثلة إذا قدم طلب بذلك كبل انتهاء المدة السابقة بستين يوما على الأقل.

مادة 8

يحظر - بغير موافقة الجهة المخلصة - إجراء أي تغيير جوهري على النص المجاز للإنتاج. ويعد تغيرا جوهريا كل تعديل، أو إضافة، أو حذف منه، أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها الإخلال بمضمون العمل الفني، أو فكرته، أو يتعارض مع أحكام القانون، أو النظام العام والآداب العامة.

مادة 9

يشترط لإجازة إنتاج، أو عرض، أو توزيع الإعلانات التجارية وغيرها ما يلي:

1- عدم مخالفة الإعلان للتشريعات النافذة وأحكام النظام العام والآداب العامة.

2- الحصول على موافقة الجهات المختصة بالدولة على المنتج المعلن عنه، بحسب نوعه، ووفقا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة لدى تلك الجهات.

مادة 10

مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة في غلق منشأة الإنتاج الفني إداريا، وإيقاف عرض المصنف المرئي والمسموع، يكون لها - في حال ثبوت مخالفة أي من منشآت الإنتاج الفني لأحكام القانون وهذا القرار - أن تصدر قرارا بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوما، وتضاعف هذه المدة في حال تكرار المخالفة.

الفصل الثالث

ضوابط الأعمال الفنية الوطنية

مادة 11

تسري أحكام هذا الفصل على كافة الأعمال الفنية الوطنية التي تنتجها أي من الجهات التالية:

1- الأفراد.

2- المؤسسات والشركات.

3- جمعيات النفع العام وغيرها.

مادة 12

لا يجوز عرض أي عمل فني وطني دون الحصول على إجازة مسبقة لعرضه من الجهة المختصة.

مادة 13

يقوم طالب الإجازة بتعبئة النموذج المعد لذلك من قبل الجهة المختصة، على أن يرفق به كافة البيانات، والمستندات المطلوبة، وأية بيانات أخرى يتضمنها النموذج، مع إرفاق نسخة رقمية من العمل.

مادة 14

يشترط لإجازة عرض الأعمال الفنية الوطنية ما يلي:

1- التأكد من خلو العمل من المحظورات المنصوص عليها في كافة التشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد، وعلى الأخص القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

2- أن يكون النص مجازا من الجهة المختصة، وأن يتميز بالجودة، وعلى الأخص مراعاة التالي:

- وضوح الفكرة والرسالة، وتناسبها مع طبيعة الأعمال القصيرة وبما يعزز قيم الوحدة الوطنية.

- أن تكون صياغة النص بلغة سليمة ومترابطة ومعبرة تلامس حب الوطن وتعزز روح الانتماء.

3- أن يكون العمل متميزا في الجوانب الفنية، وبما يتناسب مع المناسبة الوطنية، وعلى الأخص مراعاة التالي:

- تقديم أداء صوتي أو تمثيلي واضح، ومفهوم، وخال من الضعف أو المبالغة.

- تنفيذ العمل بإخراج منظم يضمن ترابط المشاهد ويخدم الفكرة.

- جودة الصورة من حيث الإضاءة والتركيز وثبات الكاميرا.

- مونتاج متوازن يراعي سرعة الإيقاع وسلاسة الانتقال بين اللقطات.

- وضوح الصوت وخلوه من التشويش مع توازن بين الصوت والموسيقى.

- ملاءمة الألحان والتوزيع الموسيقي للكلمات والهوية الوطنية (للأغاني).

- انسجام عناصر العمل (الصوت الصورة، الأداء، النص).

- الالتزام بالمواصفات التقنية المعتمدة للعرض.

4- أن يهدف العمل لتعزيز قيم تمسك المجتمع الكويتي بوحدته الوطنية.

مادة 15

تقوم اللجنة المختصة بتقييم الأعمال الفنية الوطنية وفق الضوابط المنصوص عنها في المادة السابقة، ووضع تقرير بمدى صلاحيتها للعرض عبر الوسائل الإعلامية من عدمه، وترفع تقريرها للجهة المختصة بالوزارة.

مادة 16

تصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بالإجازة بناء على تقرير اللجنة المختصة بعد التثبت من عدم وجود مخالفة لأحكام التشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا كافة المستندات المقررة.

ويبلغ ذوو الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج.

ويعتبر فوات المدة المذكورة دون صدور القرار بمثابة رفض له، ويجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار حال إجراء التعديلات محل أسباب الرفض.

مادة 17

لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري، سواء بالحذف أو الإضافة على محتوى العمل الفني الوطني الصادر به قرار الإجازة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة المختصة.

مادة 18

مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة بإيقاف عرض العمل الفني الوطني الصادر به قرار الإجازة أو غلق منشأة الإنتاج الفني إداريا، يكون لها الحق - في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار - أن تصدر قرارا بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوما، كما لها الحق في سحب الترخيص، وإلغاء ترخيص منشأة الإنتاج الفني في حال تكرار المخالفة.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة 19

تطبق أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة 20

يلغى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليهما، وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 21

على الجهات المختصة - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.