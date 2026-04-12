اختتام المرحلتين الأولى والثانية من دورة نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز الجاهزية في إدارة الطوارئ

اختتمت اليوم الأحد المرحلتان الأولى والثانية من دورة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين فريق العمل المعني بإنشاء مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني (أمان) تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الدفاع الأعلى بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وقالت هيئة المعلومات المدنية في بيان صحافي، إن هذه الخطوة تعكس تعزيز الجاهزية الوطنية من خلال تبني التقنيات الحديثة بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في إدارة المخاطر والاستجابة لها.

وأضافت الهيئة أن الدورة التي عقدت في شركة (Esri) بتاريخ 24 مارس الماضي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية بينها وزارات الدفاع والداخلية والتربية والنفط والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضحت أن الدورة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطوير مهارات المشاركين في تحليل البيانات المكانية وربطها بدعم اتخاذ القرار بما يسهم في رفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وتحسين سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.

وذكرت أن الدورة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعزيز الجاهزية الوطنية من خلال تبني التقنيات الحديثة بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في إدارة المخاطر والاستجابة لها.

ويأتي هذا التعاون تأكيدا وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 2024 بتكليف الهيئة بأن تكون الجهة المركزية لنظم المعلومات الجغرافية في دولة الكويت للاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية والاستشارية التي تقدمها الهيئة لمختلف جهات الدولة.