اختتام المرحلتين الأولى والثانية من دورة نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز الجاهزية في إدارة الطوارئ

اختتام المرحلتين الأولى والثانية من دورة نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز الجاهزية في إدارة الطوارئ
اختتمت اليوم الأحد المرحلتان الأولى والثانية من دورة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين فريق العمل المعني بإنشاء مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني (أمان) تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الدفاع الأعلى بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وقالت هيئة المعلومات المدنية في بيان صحافي، إن هذه الخطوة تعكس تعزيز الجاهزية الوطنية من خلال تبني التقنيات الحديثة بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في إدارة المخاطر والاستجابة لها.
وأضافت الهيئة أن الدورة التي عقدت في شركة (Esri) بتاريخ 24 مارس الماضي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية بينها وزارات الدفاع والداخلية والتربية والنفط والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضحت أن الدورة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطوير مهارات المشاركين في تحليل البيانات المكانية وربطها بدعم اتخاذ القرار بما يسهم في رفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وتحسين سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.
وذكرت أن الدورة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعزيز الجاهزية الوطنية من خلال تبني التقنيات الحديثة بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في إدارة المخاطر والاستجابة لها.
ويأتي هذا التعاون تأكيدا وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 2024 بتكليف الهيئة بأن تكون الجهة المركزية لنظم المعلومات الجغرافية في دولة الكويت للاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية والاستشارية التي تقدمها الهيئة لمختلف جهات الدولة.
