البديوي فوز الإمارات باستضافة اجتماعات البنك الدولي لعام 2029 يجسد الثقة الدولية باقتصادها

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد، إن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة اجتماعات (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) لعام 2029 في العاصمة أبوظبي يجسد الثقة الدولية المتنامية باقتصادها وبيئتها الاستثمارية المتقدمة.

وأشاد البديوي في بيان بما تمتلكه دولة الإمارات من قدرات وخبرات رفيعة في استضافة كبرى الفعاليات الاقتصادية الدولية والتي تعكس كفاءة مؤسساتها الاقتصادية الوطنية ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت الى ان استضافة هذا الحدث البارز من قبل إحدى دول مجلس التعاون تمثل إضافة نوعية تعزز من مكانة دول المجلس الاقتصادية على الساحة الدولية وتسهم في إبراز ما حققته من تطورات وإنجازات في مختلف القطاعات وترسخ دورها كشريك رئيسي في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.

وأعرب البديوي عن تهنئته لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ولنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بمناسبة هذا الفوز.

وأكد أن هذه الاستضافة تمثل مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون كافة وتعكس ما وصلت إليه من مستويات متقدمة في التنمية والتعاون الاقتصادي.

وكانت (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) أعلنت عقد اجتماعاتهما السنوية للمجموعة لعام 2029 في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) في أكتوبر 2029 بناء على التصويت الذي أجراه مجلسا محافظي المؤسستين.(