البحرين كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، مؤكدة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة تمكنت من اعتراض وتدمير 194 صاروخًا، و516 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم ‏الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة، قد تكون ‏ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم.‏

وأوضحت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام، وذلك لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.