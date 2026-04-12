البحرين كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي

البحرين كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، مؤكدة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة تمكنت من اعتراض وتدمير 194 صاروخًا، و516 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.
وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة، قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم.
وأوضحت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام، وذلك لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.
