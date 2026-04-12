محافظ العاصمة يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات
استقبل محافظ العاصمة، الشيخ عبدالله السالم، في مكتبه بديوان عام المحافظة، السفير صلاح المالكي سفير مملكة البحرين لدى الكويت.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات.
وأكد المحافظ عمق ومتانة الروابط التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتطوير الأداء المؤسسي.
من جانبه، أعرب السفير صلاح المالكي، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ العاصمة، مثمنًا الجهود التي تبذلها محافظة العاصمة، ومشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، والذي تحقق بفضل التوجيهات السامية والمتابعة الحثيثة من القيادة والحكومة في دولة الكويت.
وشدّد المالكي على أن مملكة البحرين ودولة الكويت بلد واحد وشعب واحد، مستشهدًا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ القدم وحتى اليوم، مؤكدًا أن ما يصيب البحرين يصيب الكويت، وما يصيب الكويت يصيب البحرين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ البلدين الشقيقين ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment