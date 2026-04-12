محافظ العاصمة يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات

استقبل محافظ العاصمة، الشيخ عبدالله السالم، في مكتبه بديوان عام المحافظة، السفير صلاح المالكي سفير مملكة البحرين لدى الكويت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ عمق ومتانة الروابط التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتطوير الأداء المؤسسي.

من جانبه، أعرب السفير صلاح المالكي، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ العاصمة، مثمنًا الجهود التي تبذلها محافظة العاصمة، ومشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، والذي تحقق بفضل التوجيهات السامية والمتابعة الحثيثة من القيادة والحكومة في دولة الكويت.

وشدّد المالكي على أن مملكة البحرين ودولة الكويت بلد واحد وشعب واحد، مستشهدًا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ القدم وحتى اليوم، مؤكدًا أن ما يصيب البحرين يصيب الكويت، وما يصيب الكويت يصيب البحرين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ البلدين الشقيقين ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان.