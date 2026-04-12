أكبر عجز في أوروبا.. ميزانيات تتجاوز الحد المسموح

MENAFN - Al-Borsa News) تكشف أحدث البيانات المالية حتى أواخر عام 2025 أن قواعد الانضباط المالي داخل الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطاً متزايدة، في ظل تسجيل عدد كبير من الدول عجزاً في الموازنات يتجاوز السقف المحدد عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وتشير بيانات صادرة عن Eurostat إلى أن عدة اقتصادات كبرى في القارة أصبحت ضمن قائمة الدول الأكثر تجاوزاً لهذه القاعدة، في انعكاس واضح لتصاعد التحديات الاقتصادية والمالية وفقا لسي ان ان.

تتصدر رومانيا قائمة الدول الأوروبية من حيث العجز، مسجلة نحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى داخل الاتحاد.وتأتي بعدها كل من بولندا وبلجيكا بعجز يتجاوز 5%، بينما تسجل كل من فرنسا والمملكة المتحدة مستويات مرتفعة عند 5.4%.

كما لا تزال معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تتداول فوق الحد المالي المسموح به، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط المالية.

لماذا يستمر العجز في الارتفاع؟

رغم انحسار آثار جائحة كورونا، لا تزال المالية العامة في أوروبا تعاني من ضغوط متعددة، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الدفاعي في عدد من الدول.

هذه العوامل دفعت الحكومات الأوروبية إلى الإبقاء على مستويات إنفاق مرتفعة، رغم محاولات العودة إلى مسارات الانضباط المالي.

الاقتصادات الأكثر تجاوزاً للحدود

تشير البيانات إلى أن مجموعة من الدول تتجاوز السقف الأوروبي بشكل واضح: رومانيا (7.3%)، وبولندا (5.8%)، وبلجيكا (5.7%)، وفرنسا (5.4%)، والمملكة المتحدة (5.4%).

ويثير هذا التباين تساؤلات متزايدة حول قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض الانضباط المالي على أعضائه في المرحلة المقبلة.

مخاطر اقتصادية متصاعدة

ارتفاع مستويات العجز يعني بالضرورة زيادة الاعتماد على الاقتراض، وهو ما يترتب عليه ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام.كما يحدّ هذا الوضع من قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات المستقبلية، ويضغط على الميزانيات العامة، خصوصاً في الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أصلاً.

الإنفاق الدفاعي يعيد تشكيل الأولويات

برزت بولندا بشكل خاص نتيجة ارتفاع إنفاقها الدفاعي منذ عام 2022، في ظل موقعها الجغرافي كإحدى دول خط المواجهة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

هذا التحول يعكس بوضوح كيف أصبحت التوترات الجيوسياسية عاملاً مباشراً في إعادة تشكيل الميزانيات العامة داخل أوروبا.

ضغوط على الاقتصادات الكبرى

تواجه أكبر اقتصادات القارة مستويات متفاوتة من العجز، مثل فرنسا (5.4%)، وإيطاليا (3.4%)، فيما تبقى ألمانيا أبرز الدول الأوروبية وتحت الحد المسموح بنسبة (2.8%) من الناتج القومي.

ورغم التزام ألمانيا تاريخياً بالانضباط المالي، فإنها واجهت ضغوطاً متزايدة في السنوات الأخيرة نتيجة تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة، ما دفعها إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتخفيف القيود المالية الصارمة.

خارج الاتحاد الأوروبي.. تباين واضح

خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، تتباين الصورة المالية بشكل ملحوظ، فالمملكة المتحدة تواجه عجزاً عند 5.4%، فيما سجلت سويسرا فائضاً طفيفاً بنحو 0.5%، أما النرويج فقد سجلت فائضاً قوياً بنحو 12.5% مدفوعاً بعوائد النفط.

ويبرز الفائض الكبير في النرويج أهمية الموارد الطبيعية، خاصة الطاقة، في تعزيز الاستقرار المالي للدول.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن القارة الأوروبية تمر بمرحلة مالية دقيقة، مع اتساع العجز في عدد كبير من الدول، وتزايد الضغوط على قواعد الانضباط المالي داخل الاتحاد الأوروبي.

ومع استمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي، يبدو أن السيطرة على العجز ستظل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

