بذريعة ظروف أمنية: إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو هذا الأسبوع

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، موافقتها على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلغاء شهادته المقررة هذا الأسبوع في إطار محاكمته، وذلك بعد توجهه إلى المحكمة بطلب تأجيل الجلسات، مشيرًا إلى ظروف أمنية وسياسية استثنائية.

وأوضحت النيابة، في بيانها، أنها وافقت على الطلب "بالنظر إلى الظروف التي تم عرضها"، لكنها حددت أن الموافقة تقتصر على الجلسات الثلاث المقررة خلال الأسبوع الجاري، فيما ستتم مناقشة أي طلب إضافي يتعلق بالأسبوع المقبل بشكل منفصل.

وكان نتنياهو قد طلب، يوم الجمعة، من المحكمة المركزية في القدس، تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة أسبوعين على الأقل، مبررًا ذلك بـ"أسباب أمنية وسياسية سرية مرتبطة بالأحداث الدراماتيكية التي شهدتها إسرائيل والمنطقة في الفترة الأخيرة".

وجاء في الطلب، الموقّع من قبل محاميه عميت حداد، أن "مغلفًا مغلقًا يتضمن المبررات السرية تم تسليمه إلى ممثلي الادعاء، وسيتم تقديمه إلى سكرتارية المحكمة"، في إشارة إلى طبيعة المعطيات التي استند إليها الطلب.

كما أشار طاقم الدفاع عن نتنياهو إلى أن الطلب يشمل إلغاء أربع جلسات، موضحًا أن جزءًا من جلسات الأسبوع التالي كان من المفترض أن يُلغى أصلًا بسبب يومي ما يُسمى بـ"ذكرى قتلى" و"الاستقلال" في إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كان القضاة قد أكدوا أن جلسات المحاكمة ستُعقد كالمعتاد بعد إنهاء حالة الطوارئ إثر وقف إطلاق النار مع إيران، وعودة عمل الجهاز القضائي، حيث تُعقد الجلسات في ملفات فساد نتنياهو ثلاث مرات أسبوعيًا.

ومنذ بدء شهادته، طلب نتنياهو تقليص عدد جلسات الاستماع إلى يومين أسبوعيًا، بسبب انشغاله بمهامه كرئيس حكومة في ظل الحرب، إلا أن القضاة سمحوا، في قرار استثنائي، بمواصلة عقد جلسة ثالثة تُخصص لسماع شهود الدفاع، بالتوازي مع الاستماع إلى شهادة نتنياهو، ضمن مساعٍ لتسريع وتيرة المحاكمة.