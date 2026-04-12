كيتا تطلق مبادرة لدعم أكثر من 2,000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين
(MENAFN- wearetheromans) المنامة، البحرين – 6 أبريل 2026: أعلنت كيتا اليوم عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مملكة البحرين، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز منظومة الأعمال المحلية، وحرصها على دعم استمرارية الأعمال في السوق المحلي.وتهدف المبادرة إلى تقديم دعم مباشر للشركات المؤهلة من شركاء كيتا من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وهي الشركات التي تدير خمسة فروع أو أقل من ذلك ، وذلك من خلال تخفيض ملموس في نسبة العمولة لمدة 30 يوماً، ابتداءً من 6 أبريل وحتى 5 مايو 2026، بما يتيح لهذه الشركات الاستفادة من دعم عملي خلال هذه الفترة.
وتأتي هذه الخطوة لتوفير مرونة إضافية للشركاء، بما يمكنهم من إدارة عملياتهم بكفاءة أكبر والحفاظ على استمرارية أعمالهم، مع مواصلة تقديم خدماتهم للعملاء في مختلف أنحاء المملكة. تستفيد من هذه المبادرة أكثر من 2,000 علامة تجارية من الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصة كيتا، مما يعكس حضورها القوي ودورها الفاعل في دعم مجتمع الأعمال المحلي في مملكة البحرين. وتستفيد من هذه المبادرة أكثر من 2,000 علامة تجارية من الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصة كيتا، مما يعكس حضورها القوي ودورها الفاعل في دعم مجتمع الأعمال المحلي في مملكة البحرين.
وتشمل المبادرة كلاً من الشركاء الحاليين والجدد الذين يتم انضمامهم خلال فترة البرنامج، بما يضمن نهجاً واضحاً ومتوازناً في دعم مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، قال السيد آيدن تشياو، المدير العام لشركة "كيتا" البحرين "تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، فهي تساهم في تشكيل المجتمعات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الروابط بين الناس. في كيتا، نحرص على دعم شركائنا بطرق ملموسة، بما يمنحهم المرونة والثقة لمواصلة أعمالهم بكفاءة وخدمة عملائهم. ونؤمن بأهمية بناء منظومة مستدامة تدعم نمو الأعمال المحلية، والوقوف إلى جانب شركائنا في الأوقات التي تهم."
ومن خلال هذه المبادرة، تواصل كيتا تمكين رواد الأعمال المحليين، بما يعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين ويساهم في بناء اقتصاد محلي أكثر مرونة وترابطاً.
