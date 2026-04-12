بينانس تنضم إلى المبادرة الوطنية في دولة الإمارات "وطن واحد. شعب واحد" بالشراكة مع لجنة التصميم – أبوظبي
(MENAFN- wearetheromans) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 أبريل 2026 - أعلنت بينانس، المنظومة العالمية الرائدة في تقنيات البلوكشين التي تقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين، مشاركتها في المبادرة الوطنية لدولة الإمارات "وطن واحد. شعب واحد. معاً نحمي ما نحب"، وذلك بالتعاون مع لجنة التصميم – أبوظبي.
تعكس المشاركة التزام بينانس المستمر تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للمبادرات الوطنية التي تعزّز الوحدة والاستقرار وروح المسؤولية المشتركة. جاءت هذه المبادرة احتفاءً بعام الأسرة، حيث تجمع جهات من مختلف القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال والتعليم والمجتمع في جهدٍ مشترك يهدف إلى ترسيخ روح التضامن بين المواطنين والمقيمين، وتعزيز القيم الأساسية لدولة الإمارات المتمثلة في الوحدة والمسؤولية والتعاون والتماسك المجتمعي، من خلال مشاركة واسعة على مستوى الدولة ومبادرات يقودها المجتمع.
انضمّت بينانس إلى مجموعة متنامية من المؤسسات الرائدة المساهمة في هذه المبادرة الوطنية، وتُعد حالياً منصة التداول العالمية الوحيدة للعملات الرقمية المشاركة فيها، ما يعزّز مكانتها كشريك مسؤول وفاعل يتمتع بالتزام طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدعم بينانس هذه المبادرة من خلال مشاركة فاعلة ضمن برنامج الإقامة الذي تنظّمه هيئة دبي للثقافة والفنون والمخصّص لتصميم المنسوجات والابتكار، بما يسهم في تعزيز جهود الهيئة الرامية إلى دعم الابتكار القائم على التصميم وتنشيط الإنتاج الثقافي وتطوير اقتصاد إبداعي جاهز للمستقبل.
تعكس هذه الخطوة التزام بينانس المستمر تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت أول منصة لتداول العملات الرقمية تحصل على ترخيص عالمي ضمن إطار عمل سوق أبوظبي العالمي. كما تسلط الضوء على استثمارات الشركة المتواصلة في الكفاءات المحلية والشراكات الاستراتيجية وتطوير المنظومة الأوسع. ورغم انتشار عمليات بينانس على مستوى العالم، تظل دولة الإمارات سوقاً استراتيجياً رئيسياً تواصل فيه الشركة تعزيز حضورها وتوسيع مساهمتها.
وقال طارق إرك، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وكبير المسؤولين التنفيذيين في أبوظبي لدى بينانس: "يُعد وقوف المؤسسات إلى جانب المجتمعات التي تعمل فيها أمراً أساسياً. وتعكس مشاركتنا في مبادرة "أمة واحدة. شعب واحد." التزام بينانس المستمر تجاه الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي رسّخت مكانتها كنموذج رائد في تعزيز الاستقرار والابتكار والنمو الشامل. ولا تمثل هذه المبادرة مجرد حملة، بل تعبّر عن موقف وطني يعكس وحدة المجتمع وروح المسؤولية المشتركة. ويقوم تعاوننا مع لجنة التصميم أبوظبي على هدف مشترك يتمثل في دعم الجهود الوطنية التي تعزّز تماسك المجتمع وتدعم المنظومة الاقتصادية، بدءاً من المجالات الإبداعية وصولاً إلى القطاعات القائمة على الابتكار.
"وأضاف قائلاً: تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تحقيق التوازن بين التقدّم والحفاظ على القيم المجتمعية. ونفخر بمساهمتنا في دعم هذه الرؤية، وبالعمل إلى جانب شركائنا في مختلف أنحاء الدولة لدعم مبادرات تصنع أثراً حقيقياً ومستداماً."
وتدعم بينانس هذا الجهد المشترك من خلال هذه المشاركة، للمساهمة في تحقيق الأهداف الأوسع للجنة التصميم – أبوظبي، بما يشمل تعزيز المبادرات الثقافية ودعم الابتكار وترسيخ مكانة الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات، في إطار رؤيتها طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد.
وتعكس المشاركة المتزايدة للمؤسسات في مختلف القطاعات التزاماً بالقيم التي تواصل رسم مسار تطور دولة الإمارات، بما في ذلك الوحدة والمسؤولية والتعاون. ويؤكد انخراط بينانس في هذه المبادرة إيمانها بهذه المبادئ، والتزامها الثابت والمستمر بالمساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية والثقافية طويلة المدى للدولة.
