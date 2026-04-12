حملة "الناس للناس" تجمع أبرز الأصوات في دولة الإمارات لدعم الأعمال المحلية
(MENAFNEditorial) أعلنت "ببلش جروب" ومنصة "لنا" عن إطلاق مبادرة "الناس للناس"، وهي مبادرة مجتمعية فريدة من نوعها تهدف إلى جمع أبرز الشخصيات في دولة الإمارات لدعم الشركات الصغيرة التي تشكّل قلب الاقتصاد الوطني.
الفكرة بسيطة، إذ تحتضن دولة الإمارات نُخبة استثنائية من الشخصيات المؤثرة من قادة الأعمال، وصنّاع المحتوى، والمشاهير، والرياضيين ممن يمتلكون تأثيراً حقيقياً يفوق أي حملة إعلانية مدفوعة. وتعمل مبادرة "الناس للناس" على توجيه هذا التأثير بشكل تطوعي وبدون أي تكلفة نحو الشركات التي لم تتح لها فرصة الاستفادة منه من قبل.
يقوم المشاركون في الحملة بزيارة أو تجربة أحد الأعمال المختارة، بهدف التعرّف على الشركة وتقديم آرائهم، على أن يتم قبول الطلبات بناءً على هذا التقييم. وتتم العملية دون الاعتماد على نصوص جاهزة أو مقابل مادي أو اختصارات. كما تسهم القصص المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #الناس_للناس في تحقيق زيارات فعلية، وتوليد طلبات حقيقية، وإحداث تأثير ملموس.
وقال كوشال ديساي وساغار تشوتراني من ببلش جروب: "في ظل التحديات المستمرة التي يشهدها العالم، حرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على ضمان بيئة آمنة ومستقرة وإيجابية للحياة والعمل. وتأتي هذه المبادرة تكريماً لهذه الروح، من خلال توحيد المجتمع لدعم اقتصادنا والحفاظ على ازدهار شركاتنا الصغيرة. عندما نتحرك معاً، نتقدم بالوطن إلى الأمام."
تمتد فترة استقبال الطلبات لعشرة أيام، ويمكن للشركات التي تأثرت بشكل كبير وتواجه ظروفاً صعبة وضغوطاً متزايدة التقدّم خلال هذه المدة. وستتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات وفق معايير محددة، لاختيار الشركات التي تُظهر أعلى درجات الحاجة وأفضل إمكانات التعافي.
وقال أنيل بهويرول، المدير العام لمنصة لنا: "تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 94% من إجمالي الشركات في دولة الإمارات، وتسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وهي شركات قائمة على القناعة الشخصية، وليس على رأس المال المؤسسي. وفي أوقات التحديات، لا تحتاج هذه الشركات إلى التعاطف بقدر ما تحتاج إلى تسليط الأضواء والعملاء. وتمنح مبادرة 'الناس للناس' أبرز الأصوات المؤثرة في الدولة منصة لتوجيه دعمهم نحو من هم في أمسّ الحاجة إليه. الاسم بحد ذاته يختصر الفكرة، لا تسلسل هرمي، بل الناس للناس. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من مبادرة تستحق التضامن".
أبرز الاقوال من المشاركين في المبادرة…
"بُنيت دبي على روح المجتمع، والقيادة الحكيمة، والإصرار المستمر. معاً، سنتجاوز أي تحدٍ، وكما عهدناها دائماً، سنعود أقوى!" – منى قطّان
"لم تمنحني دبي فرصة فحسب، بل منحتني مساحة لأحلم بشكل أكبر، وأبني بهدف، وأحوّل الطموح إلى واقع. هذه المبادرة تدور حول الوقوف معاً لدعم الشركات الصغيرة، ومساندة بعضنا البعض، والعودة أقوى كمجتمع متكامل." – زينة خوري
"نشأنا هنا، وكبرنا هنا. هذا المكان ليس مجرد موقع، بل هو وطننا. هذا البلد يجري في عروقنا. وفي مثل هذه الأوقات، نقف صفاً واحداً لدعم شعبنا، وأعمالنا، واقتصادنا. لأننا معاً لا نواجه التحديات فحسب، بل نحولها إلى فرص." – أيمن يمان وغازي يمان
يمكن التقدّم للمبادرة عبر الموقع الإلكتروني: elnaslelnas
تابعوا المبادرة عبر #الناس_للناس
