403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
يورو سيستمز تعزز حضورها في دول الخليج بحلول باسوا للعزل الصوتي
(MENAFN- Matrix PR) تنفيذ حلول التصميم الصوتي الراقي في المشاريع الكبرى بالمملكة العربية السعودية والمنطقة
تشهد المملكة العربية السعودية ودول الخليج مرحلة استثنائية من التحول المعماري، تتجلى في مشاريع عملاقة وكبرى تُعيد رسم ملامح الأفق الحضري وتُبدع في إنشاء الأحياء الثقافية والوجهات الفاخرة. وبينما تتطور هذه المشاريع في حجمها وطموحها، يتنامى الاهتمام بتجربة الفضاءات المعمارية في أبعادها الحسية المتكاملة، ولا سيما الجانب الصوتي. وفي هذا السياق، تُقدّم شركة باسوا أكوستيكس (باسوا للحلول الصوتية)، التي تأسست في سويسرا عام 1991، خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال أنظمة العزل الصوتي المتكاملة، وقد تم توظيف حلولها في أبرز المشاريع العالمية. وعلى مستوى منطقة الخليج، باتت الشركة حاضرة في معالم بارزة، من بينها متحف قطر الوطني، ومركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وجامع الشيخ زايد في أبوظبي. أما في المملكة العربية السعودية تحديداً، فتُرسّخ أنظمة باسوا مكانتها عبر شراكتها الراسخة مع شركة يورو سيستمز، التي تدعم قطاعاً متنامياً من المشاريع بحلول صوتية سويسرية الصنع، تجمع بين الأداء المتميز والرقي المعماري.
تؤدي جودة العزل الصوتي دوراً محورياً في تحقيق الراحة والإنتاجية وتعزيز التجربة الكاملة للمستخدم داخل أي فضاء وفي مختلف القطاعات كالفنادق الفاخرة والمراكز الثقافية ومراكز الأعمال والمؤسسات التعليمية. وتقدم حلول باسوا المقدمة من شركة باسوا أكوستيكس السويسرية الصنع أسطحاً متكاملة خالية من الألياف، تحافظ على نقاء التصميم المعماري والارتقاء بوضوح الصوت وجودته في آنٍ واحد. وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على التكيف مع الأشكال المعمارية المركبة كالقباب والأقبية والأسقف ذات الامتدادات الواسعة، مما يُمكّن المهندسين المعماريين من تحقيق رؤيتهم التصميمية وخلق مساحات تجمع بين الوظيفية والإلهام.
وفي هذا الصدد، قال أسرار خازي المدير الإقليمي لشركة يورو سيستمز في المملكة العربية السعودية: "يشهد قطاع البناء في المملكة وتيرة نمو غير مسبوقة، إذ تمضي المشاريع في تعزيز الفخامة والإبداع معاً. وقد نجح فريقنا في المملكة بالفعل في تنفيذ تركيبات باسوا الصوتية في مشاريع بارزة، أبرزها مشروع مطار البحر الأحمر الدولي الحاصل على شهادة ليد البلاتينية، ومشروع مطار الملك خالد الدولي الذي نال شهادة ليد الفضية، مما يمنحنا خبرة ميدانية مباشرة في تنفيذ حلول عالية الأداء ذات تعقيد تقني رفيع. ومن خلال دمج أنظمة باسوا في مشاريعنا، نُمكّن المعماريين والمطورين من صياغة بيئات تتسم بعزل صوتي متفوق، مع الحفاظ على أناقة تصاميمهم وطموح رؤيتهم."
ويعد التعاون مع المعماريين والاستشاريين والمطورين ركيزةٌ أساسية في منهجية يورو سيستمز. إذ تُشارك الشركة منذ المراحل الأولى للتصميم، لضمان اندماج أنظمة باسوا أكوستيكس بسلاسة تامة في كل مشروع، وذلك بما يستوفي المواصفات التقنية ويُحافظ على النزاهة الجمالية. وتتخصص يورو سيستمز في المشاريع التراثية والثقافية، ومن أبرز ما أنجزته في هذا الإطار مركز الملك فهد الثقافي، فضلاً عن عدد من مشاريع المتاحف والتراث في أنحاء المنطقة. ويضطلع بتنفيذ هذه المشاريع فريق متخصص من الفنيين المعتمدين من باسوا والمدربين على أيدي خبراء سويسريين، مما يمنح الشركة ميزةً تنافسية نادراً ما يمتلكها غيرها في منطقة الخليج، ويدعمه طاقم من المستشارين الصوتيين المتخصصين الذين يُقيّمون كل مشروع على حدة لتقديم الحلول المثلى وتحقيق أعلى مستويات الحد من الضوضاء.
وتتجاوز خدمات يورو سيستمز حدود التصميم، إذ تحرص على أن تُسهم أنظمة باسوا أكوستيكس في تحقيق متطلبات الاستدامة والأداء على المدى البعيد. ويُشكّل القنّب الطبيعي المُورَّد أساساً من موردين أوروبيين وفق معايير جودة صارمة العمودَ الفقري لنظام باسوا ناتشورال، إذ يُمثّل هذا اللب الطبيعي الحاجز الصوتي الرئيسي في المنظومة، مما يضمن امتصاصاً صوتياً متميزاً في الفضاءات التجارية والسكنية على حدٍّ سواء. وتتسم المواد المستخدمة، وهي مواد معدنية خالية من المذيبات وتحمل شهادة المطابقة الأوروبية، بالمتانة وسهولة الصيانة والمسؤولية البيئية، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتتراوح معدلات الحد من الضوضاء لهذه الحلول، والمُثبتة علمياً، بين 0.80 و1.00 وفق سُمك اللوح المستخدم، مما يكفل أداءً صوتياً مثالياً مع الحفاظ على النقاء المعماري. ويُسهم الجمع بين الخامات الطبيعية والهندسة الدقيقة والسطح الجبسي الذي يصون المظهر الجمالي في تعزيز الكفاءة الوظيفية والمساهمة في جودة الهواء الداخلي الصحي، وهو أولوية قصوى في بيئات العمل والمنشآت التعليمية والمساحات السكنية. كما يجعل الامتثال للمعايير الدولية مثل ليد الإصدار الرابع، وويل، وبريام هذه الأنظمة خياراً ملائماً للمشاريع الساعية إلى الحصول على الشهادات البيئية المعتمدة.
ومن خلال الجمع بين الدقة التقنية والمواد عالية الأداء المعتمدة والمسؤولية البيئية، تُهيئ يورو سيستمز مساحات مريحة وفاعلة وملهِمة، تُعزز من قيمة التواصل الإنساني والتفاعل والتعاون في كنفها، وتُسهم في صياغة تصاميم أيقونية راسخة تصمد أمام اختبار الزمن.
تشهد المملكة العربية السعودية ودول الخليج مرحلة استثنائية من التحول المعماري، تتجلى في مشاريع عملاقة وكبرى تُعيد رسم ملامح الأفق الحضري وتُبدع في إنشاء الأحياء الثقافية والوجهات الفاخرة. وبينما تتطور هذه المشاريع في حجمها وطموحها، يتنامى الاهتمام بتجربة الفضاءات المعمارية في أبعادها الحسية المتكاملة، ولا سيما الجانب الصوتي. وفي هذا السياق، تُقدّم شركة باسوا أكوستيكس (باسوا للحلول الصوتية)، التي تأسست في سويسرا عام 1991، خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال أنظمة العزل الصوتي المتكاملة، وقد تم توظيف حلولها في أبرز المشاريع العالمية. وعلى مستوى منطقة الخليج، باتت الشركة حاضرة في معالم بارزة، من بينها متحف قطر الوطني، ومركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وجامع الشيخ زايد في أبوظبي. أما في المملكة العربية السعودية تحديداً، فتُرسّخ أنظمة باسوا مكانتها عبر شراكتها الراسخة مع شركة يورو سيستمز، التي تدعم قطاعاً متنامياً من المشاريع بحلول صوتية سويسرية الصنع، تجمع بين الأداء المتميز والرقي المعماري.
تؤدي جودة العزل الصوتي دوراً محورياً في تحقيق الراحة والإنتاجية وتعزيز التجربة الكاملة للمستخدم داخل أي فضاء وفي مختلف القطاعات كالفنادق الفاخرة والمراكز الثقافية ومراكز الأعمال والمؤسسات التعليمية. وتقدم حلول باسوا المقدمة من شركة باسوا أكوستيكس السويسرية الصنع أسطحاً متكاملة خالية من الألياف، تحافظ على نقاء التصميم المعماري والارتقاء بوضوح الصوت وجودته في آنٍ واحد. وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على التكيف مع الأشكال المعمارية المركبة كالقباب والأقبية والأسقف ذات الامتدادات الواسعة، مما يُمكّن المهندسين المعماريين من تحقيق رؤيتهم التصميمية وخلق مساحات تجمع بين الوظيفية والإلهام.
وفي هذا الصدد، قال أسرار خازي المدير الإقليمي لشركة يورو سيستمز في المملكة العربية السعودية: "يشهد قطاع البناء في المملكة وتيرة نمو غير مسبوقة، إذ تمضي المشاريع في تعزيز الفخامة والإبداع معاً. وقد نجح فريقنا في المملكة بالفعل في تنفيذ تركيبات باسوا الصوتية في مشاريع بارزة، أبرزها مشروع مطار البحر الأحمر الدولي الحاصل على شهادة ليد البلاتينية، ومشروع مطار الملك خالد الدولي الذي نال شهادة ليد الفضية، مما يمنحنا خبرة ميدانية مباشرة في تنفيذ حلول عالية الأداء ذات تعقيد تقني رفيع. ومن خلال دمج أنظمة باسوا في مشاريعنا، نُمكّن المعماريين والمطورين من صياغة بيئات تتسم بعزل صوتي متفوق، مع الحفاظ على أناقة تصاميمهم وطموح رؤيتهم."
ويعد التعاون مع المعماريين والاستشاريين والمطورين ركيزةٌ أساسية في منهجية يورو سيستمز. إذ تُشارك الشركة منذ المراحل الأولى للتصميم، لضمان اندماج أنظمة باسوا أكوستيكس بسلاسة تامة في كل مشروع، وذلك بما يستوفي المواصفات التقنية ويُحافظ على النزاهة الجمالية. وتتخصص يورو سيستمز في المشاريع التراثية والثقافية، ومن أبرز ما أنجزته في هذا الإطار مركز الملك فهد الثقافي، فضلاً عن عدد من مشاريع المتاحف والتراث في أنحاء المنطقة. ويضطلع بتنفيذ هذه المشاريع فريق متخصص من الفنيين المعتمدين من باسوا والمدربين على أيدي خبراء سويسريين، مما يمنح الشركة ميزةً تنافسية نادراً ما يمتلكها غيرها في منطقة الخليج، ويدعمه طاقم من المستشارين الصوتيين المتخصصين الذين يُقيّمون كل مشروع على حدة لتقديم الحلول المثلى وتحقيق أعلى مستويات الحد من الضوضاء.
وتتجاوز خدمات يورو سيستمز حدود التصميم، إذ تحرص على أن تُسهم أنظمة باسوا أكوستيكس في تحقيق متطلبات الاستدامة والأداء على المدى البعيد. ويُشكّل القنّب الطبيعي المُورَّد أساساً من موردين أوروبيين وفق معايير جودة صارمة العمودَ الفقري لنظام باسوا ناتشورال، إذ يُمثّل هذا اللب الطبيعي الحاجز الصوتي الرئيسي في المنظومة، مما يضمن امتصاصاً صوتياً متميزاً في الفضاءات التجارية والسكنية على حدٍّ سواء. وتتسم المواد المستخدمة، وهي مواد معدنية خالية من المذيبات وتحمل شهادة المطابقة الأوروبية، بالمتانة وسهولة الصيانة والمسؤولية البيئية، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتتراوح معدلات الحد من الضوضاء لهذه الحلول، والمُثبتة علمياً، بين 0.80 و1.00 وفق سُمك اللوح المستخدم، مما يكفل أداءً صوتياً مثالياً مع الحفاظ على النقاء المعماري. ويُسهم الجمع بين الخامات الطبيعية والهندسة الدقيقة والسطح الجبسي الذي يصون المظهر الجمالي في تعزيز الكفاءة الوظيفية والمساهمة في جودة الهواء الداخلي الصحي، وهو أولوية قصوى في بيئات العمل والمنشآت التعليمية والمساحات السكنية. كما يجعل الامتثال للمعايير الدولية مثل ليد الإصدار الرابع، وويل، وبريام هذه الأنظمة خياراً ملائماً للمشاريع الساعية إلى الحصول على الشهادات البيئية المعتمدة.
ومن خلال الجمع بين الدقة التقنية والمواد عالية الأداء المعتمدة والمسؤولية البيئية، تُهيئ يورو سيستمز مساحات مريحة وفاعلة وملهِمة، تُعزز من قيمة التواصل الإنساني والتفاعل والتعاون في كنفها، وتُسهم في صياغة تصاميم أيقونية راسخة تصمد أمام اختبار الزمن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment