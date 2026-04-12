403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
صندوق الأزياء يكشف عن هويته الجديدة كأول صندوق استثماري في الأزياء بالمملكة
(MENAFN- Edelman) كشف صندوق الأزياء عن هويته الجديدة تحت اسم "صندوق ZYA "، والذي يُعدّ أول صندوقٍ استثماري بملكيةٍ خاصة متخصص في قطاع الأزياء بالمملكة، ويأتي بشراكة بين الصندوق الثقافي وميراك كابيتال، وذلك في خطوةٍ نوعية تعكس تسارع الحِراك الاستثماري في القطاعات الثقافية.
وعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الأول، بحضور نخبةٍ من القيادات والخبرات البارزة المحلية والعالمية في مجالات الثقافة والأزياء والاستثمار والصناعات الإبداعية، ويترأس المجلس، معالي نائب وزير الثقافة، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأزياء، الأستاذ حامد فايز، ويتولى الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد الحقيل منصب نائب رئيس المجلس، فيما تضم عضويته كلٌ من المؤسس والرئيس التنفيذي لميراك كابيتال عبد الله التمامي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتيرميريك كابيتال رافي ثاكران.
وتعليقًا على الإعلان، قال عبدالله التمامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميراك كابيتال:
"من خلال صندوق ZYA، نعمل على بناء منصة توجّه الاستثمارات نحو فرص واعدة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الأزياء. نركز من خلالها على دعم العلامات التجارية والشركات السعودية الطموحة القادرة على التوسع إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تطوير قطاع أزياء أكثر هيكلةً واستدامة في المملكة."
ويبلغ حجم الصندوق الاستثماري 300 مليون ريال، حيث يستثمر الصندوق الثقافي بشكلٍ رئيسي فيه بنسبة 40%، وتقوم ميراك كابيتال بإدارة صندوق الأزياء، ويستهدف الصندوق الاستثمار على امتداد سلسلة القيمة المتكاملة لقطاع الأزياء؛ ابتداءً من تصميم وإنتاج الملابس والإكسسوارات، ومروراً بسلاسل الإمداد، ووصولًا إلى التجارة الإلكترونية وقطاع التجميل، بما يُعزّز قدرة العلامات السعودية على التوسُّع والنمو على المستويين إقليمياً وعالمياً.
وتجسد هذه الخطوة توجُّهاً استراتيجياً طموحاً نحو بناء منظومةٍ متكاملةٍ لقطاع الأزياء، وتعزيز جاذبيَّته كقطاعٍ استثماري واعد، في إطارٍ يعكس تكامل جهود هيئة الأزياء والصندوق الثقافي، بحيث يسهم صندوق ZYA في استدامة نمو قطاع الأزياء وتعزيز منافسته عالمياً؛ تُعبر عن الهوية الثقافية الوطنية، وتفتح آفاقاً واسعة للنمو والابتكار، وذلك إسهاماً في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment