تقرير يكشف: الزوارق الإيرانية تُعقّد المشهد البحري في هرمز

2026-04-12 03:05:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير جزءاً كبيراً من الأسطول البحري الإيراني، إلا أنها لم تنجح في تحييد الأسطول الذي تعتمد عليه طهران للسيطرة على مضيق هرمز.
وفي تقرير تناول القدرات البحرية العسكرية لطهران، نقلت الصحيفة عن فرزين نديمي، الباحث البارز في معهد واشنطن، أن أكثر من 60% من أسطول زوارق الهجوم السريع التابعة للحرس الثوري لا يزال سليماً ويشكل تهديداً مستمراً.
وقال ديفيد دي روش، المسؤول السابق في البنتاغون، إن الزوارق الأصغر حجماً -وهي الأكثر عدداً- يصعب رصدها عبر الأقمار الصناعية مقارنة بالسفن الكبيرة.
كما كشف كريس لونغ، المسؤول السابق في البحرية البريطانية، عن استخدام الحرس الثوري لأحواض تحت الأرض مخبأة على طول الساحل الصخري لتخزين مئات الزوارق الهجومية الصغيرة.
وأكد المتحدثون للصحيفة الأمريكية أن تحييد وإخراج هذه القدرات، لا سيما الزوارق الهجومية الصغيرة، سيستغرق وقتاً طويلاً من قبل الولايات المتحدة.
واختُتمت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة محادثات استمرت 15 ساعة بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وأعلنت الحكومة الإيرانية أن المباحثات ستستمر لجولة أخرى بناءً على مقترح باكستاني وموافقة الطرفين.
وأفادت مصادر من الطرفين أن جانباً من الخلافات الحالية يتركز حول مضيق هرمز، في حين نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع تأكيده أنه لن يطرأ أي تغيير على الوضع الميداني في المضيق حتى توافق واشنطن على "اتفاق معقول".
الجزيرة


إخلاء المسؤولية القانونية:

