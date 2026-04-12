وزير الطاقة: 3 مليار دينار فاتورة الطاقة سنويا.. وعلينا ترشيد الاستهلاك

2026-04-12 03:05:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين.
وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لترشيد الطاقة بسبب الظروف في المنطقة والتي لا زلنا نعاني منها حتى الآن.
وأضاف أن تحقيق أمن الطاقة يعد أولوية ويتم ذلك من خلال ترشيد الاستهلاك.
وأشار الخرابشة إلى أن فاتورة الطاقة تصل إلى نحو 3 مليار دينار سنويا وهو رقم كبير ويتفاوت من عام لآخر حسب الأسعار.
وبيّن أن الترشيد يحقق وفرا كبيرا في استهلاك الطاقة ويسهم في توفير فرص عمل للمصانع والفنادق، لافتا إلى أن بعض المصانع حققت وفرا وصل إلى 20% فيما حققت بعض الفنادق وفرا وصل إلى 50%.


