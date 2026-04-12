أستراليا تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن وطهران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الأحد، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعدما انتهت جولة المفاوضات الإيرانية-الأميركية في إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق.



وقالت وونغ في بيان إن "الأولوية يجب أن تكون الآن لاستمرارية وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات"، مضيفة أن "انتهاء محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران من دون اتفاق هو أمر مخيّب للآمال".

وكان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، قد أعلن الأحد، أن المحادثات مع إيران "لم تسفر عن اتفاق"، مشيرا إلى أنه يغادر إسلام آباد بعد تقديمه "العرض النهائي والأفضل" للإيرانيين.

فيما قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الجانبين "توصلا إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط في المحادثات، لكنّ وجهات النظر اختلفت على قضيتين مهمتين ولم يؤدِّ ذلك إلى اتفاق كامل".

وكانت المحادثات التي جرت في إسلام أباد أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عقد من الزمان، وأعلى مستوى من المناقشات منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقد تحدّد نتائج هذه المحادثات مصير وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر لأسبوعين وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، والذي أغلقته إيران منذ بدء الحرب. وقد تسبب هذا الصراع بارتفاع أسعار النفط العالمية ومقتل الآلاف من الأشخاص.