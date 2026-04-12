حزب الله عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل: خرق فاضح للميثاق والدستور والقوانين اللبنانية

حزب الله عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل: خرق فاضح للميثاق والدستور والقوانين اللبنانية
تجمّع المئات في مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان اليوم السبت، وذلك للمشاركة في تشييع 13 عنصرًا من قوى أمن الدولة، قتلتهم غارة إسرائيلية على مبنى حكومي بمدينة النبطية في جنوب لبنان، أمس الجمعة.
وتأتي الغارات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان غداة إعلان الرئاسة اللبنانية في بيان، أنّ اتصالًا هاتفيًا جرى الجمعة بين سفيرَي لبنان وإسرائيل لدى واشنطن، وسفير الولايات المتحدة في لبنان الذي كان أيضًا في العاصمة الأميركية.
وأضاف البيان أنّه "تمّ خلال الاتصال التوافق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأميركية، للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية".
وكان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، قد أعرب مرارًا عن استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، منذ أن انجرّ لبنان إلى الحرب الدائرة في المنطقة، التي بدأت بشنّ الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هجمات عنيفة على إيران، لينضمّ بعدها حزب الله إلى الحرب في الثاني من آذار/ مارس، تبعته ضربات إسرائيلية واسعة واجتياح بريّ.
حزب الله: التفاوض المباشر مع إسرائيل "خرق فاضح للميثاق والدستور... "
وتعليقًا على إعلان الرئاسة اللبنانية، قال فضل الله في بيان، إنّ الخطوة "خرق فاضح للميثاق والدستور والقوانين اللبنانية، وتلاعب بمصير البلد ومستقبله".
وحذّر من أنها تزيد "من حدَّة الانقسام الداخلي، في وقت أحوج ما يكون لبنان إلى التضامن والوحدة الداخلية لمواجهة العدوان الإسرائيلي عليه، وللحفاظ على سلمه الأهلي وتعايش أبنائه".
كما كتب مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، في منشور على منصة "إكس" أنّ على رئيس الحكومة اللبناني، نوّاف سلّام، أن "يدرك أنّ تجاهل الدور الفريد للمقاومة وحزب الله البطولي سيعرّض لبنان لمخاطر أمنية لا يمكن تداركها. فاستقرار لبنان يقوم حصرًا على التماسك بين الحكومة والمقاومة".
وحتى اليوم، استشهد في لبنان ما لا يقلّ عن 1950 شخصًا منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 2 آذار/ مارس، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون شخص من بيوتهم.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عبر 3 بيانات منفصلة، بأنّ غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير في النبطية أسفرت عن "4 شهداء من بينهم مسعف للهيئة الصحية" التابعة لحزب الله، فيما أسفرت غارة على بلدة زفتا عن "3 شهداء من بينهم شهيد في الدفاع المدني اللبناني"، كما استشهد 3 أشخاص من بينهم مسعف في الهيئة الصحية أيضًا، بغارة على بلدة تول.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment