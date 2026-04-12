حزب الله عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل: خرق فاضح للميثاق والدستور والقوانين اللبنانية

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /شدد النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، اليوم السبت، على رفض حزبه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، غداة إعلان الرئيس اللبناني بأنها ستجري في واشنطن الأسبوع المقبل، فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وأودت بحياة 11 شخصًا بينهم مسعفون.

تجمّع المئات في مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان اليوم السبت، وذلك للمشاركة في تشييع 13 عنصرًا من قوى أمن الدولة، قتلتهم غارة إسرائيلية على مبنى حكومي بمدينة النبطية في جنوب لبنان، أمس الجمعة.

وتأتي الغارات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان غداة إعلان الرئاسة اللبنانية في بيان، أنّ اتصالًا هاتفيًا جرى الجمعة بين سفيرَي لبنان وإسرائيل لدى واشنطن، وسفير الولايات المتحدة في لبنان الذي كان أيضًا في العاصمة الأميركية.

وأضاف البيان أنّه "تمّ خلال الاتصال التوافق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأميركية، للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية".

وكان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، قد أعرب مرارًا عن استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، منذ أن انجرّ لبنان إلى الحرب الدائرة في المنطقة، التي بدأت بشنّ الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هجمات عنيفة على إيران، لينضمّ بعدها حزب الله إلى الحرب في الثاني من آذار/ مارس، تبعته ضربات إسرائيلية واسعة واجتياح بريّ.

حزب الله: التفاوض المباشر مع إسرائيل "خرق فاضح للميثاق والدستور... "

وتعليقًا على إعلان الرئاسة اللبنانية، قال فضل الله في بيان، إنّ الخطوة "خرق فاضح للميثاق والدستور والقوانين اللبنانية، وتلاعب بمصير البلد ومستقبله".

وحذّر من أنها تزيد "من حدَّة الانقسام الداخلي، في وقت أحوج ما يكون لبنان إلى التضامن والوحدة الداخلية لمواجهة العدوان الإسرائيلي عليه، وللحفاظ على سلمه الأهلي وتعايش أبنائه".

كما كتب مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، في منشور على منصة "إكس" أنّ على رئيس الحكومة اللبناني، نوّاف سلّام، أن "يدرك أنّ تجاهل الدور الفريد للمقاومة وحزب الله البطولي سيعرّض لبنان لمخاطر أمنية لا يمكن تداركها. فاستقرار لبنان يقوم حصرًا على التماسك بين الحكومة والمقاومة".

وحتى اليوم، استشهد في لبنان ما لا يقلّ عن 1950 شخصًا منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 2 آذار/ مارس، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون شخص من بيوتهم.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عبر 3 بيانات منفصلة، بأنّ غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير في النبطية أسفرت عن "4 شهداء من بينهم مسعف للهيئة الصحية" التابعة لحزب الله، فيما أسفرت غارة على بلدة زفتا عن "3 شهداء من بينهم شهيد في الدفاع المدني اللبناني"، كما استشهد 3 أشخاص من بينهم مسعف في الهيئة الصحية أيضًا، بغارة على بلدة تول.