شرطة لندن توقف نحو 500 شخص خلال تظاهرة داعمة لمنظمة“فلسطين أكشن”

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- أعلنت شرطة لندن السبت توقيف أكثر من 500 متظاهر مؤيد للفلسطينيين في تظاهرة لدعم منظمة“فلسطين أكشن” المحظورة من قبل السلطات في المملكة المتحدة.

واقتاد عناصر الأمن نشطاء وسط هتافات وتصفيق من المتظاهرين الآخرين الذين شاركوا باعتصام في ميدان ترافالغار. ورفع المتظاهرون لافتات تدعم المنظمة، ما جعلهم عرضة للتوقيف.

وتم حظر المنظمة بعد تصنيفها“إرهابية” في تموز/يوليو، ما يجعل الانتماء إليها أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وأيدت المحكمة العليا في لندن في منتصف شباط/فبراير طعنا في الحظر، قائلة إنه يتعارض مع الحق في حرية التعبير.

أوقفت شرطة العاصمة لندن عمليات التوقيف عقب حكم المحكمة العليا قبل أن تعلن في أواخر آذار/مارس أنها ستستأنفها. وقد مُنحت الحكومة الإذن بالطعن في القرار القضائي.

وقالت فريا (28 عاما)، وهي مديرة منظمة بيئية في لندن، وكانت من بين الجالسين في مقدمة حشد المتظاهرين،“من المهم جدا الاستمرار في المشاركة”.

وأضافت:“من المهم أن نستمر جميعا في معارضة الإبادة الجماعية... قد تتراجع الحكومة عن موقفها القانوني، لكن أخلاق هؤلاء الناس (هنا) لا تتغير”.

وأفادت شرطة العاصمة البريطانية في بيان بأنه“تم اعتقال 523 شخصا اليوم بتهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة”.

ومنذ حظر منظمة“فلسطين أكشن”، أوقف قرابة ثلاثة آلاف شخص، معظمهم بسبب حمل لافتات تدافع عنها. ويواجه المئات منهم اتهامات جنائية.

وقال المتظاهر دينيس ماكديرموت (73 عاما) إنه لم يتردد في المشاركة على رغم توقيفه في مرة سابقة.

وأعلنت حركة“دافعوا عن هيئات المحلفين” المنظمة للاحتجاج أن حوالى 500 شخص شاركوا في تظاهرة السبت، احتجاجا على“تواطؤ حكومة المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والقمع بذرائع مضللة للاحتجاج السلمي في الداخل”.

وأضافت أن الشرطة“تختار القيام بعمليات توقيف رغم أن حظر الحكومة على المجموعة غير قانوني بموجب قرار من المحكمة العليا، ورغم تحذير محامين بارزين من أن أي توقيفات ستكون غير قانونية”.

أثار الحظر الذي أدرج منظمة“فلسطين أكشن” على لائحة سوداء، تضم أيضا حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، ردود فعل غاضبة.