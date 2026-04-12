شهداء بغارات على جنوب لبنان وحزب الله يقصف بلدات حدودية

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN- استشهد 5 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، الأحد، وذلك جراء غارات إسرائيلية استهدفت قرى في صور ومرجعيون وبنت جبيل جنوب لبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي تنفيذ ضربات جوية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان، في وقت يتصاعد فيه التوتر الحدودي بين الجانبين، رغم إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، والتي نفت واشنطن وتل أبيب أن تشمل لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله مواصلة عملياته العسكرية ضد مواقع إسرائيلية، حيث جدد الأحد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة باتجاه بلدات حدودية في الشمال، بينما نفذ السبت عشرات العمليات استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات للجيش والمستوطنين في منطقة الجليل الأعلى.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، من بينها تفاحتا وتبنا والبابلية وجويا والكفور وزوطر ودبين وشمع، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن مروحيات إسرائيلية من طراز "أباتشي" أطلقت نيرانا كثيفة باتجاه بلدة الخيام.

سياسيا، توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمزيد من التصعيد، مؤكدا أن أي تسوية لن تتم إلا بشروط تشمل نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، في حين جدد الحزب رفضه لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب على لبنان التي خلفت أكثر من ألفي شهيد وآلاف الجرحى وفق وزارة الصحة اللبنانية.