إطلاق حاضنة الابتكار والتقنيات الزراعية الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية ريادة الأعمال والابتكار الزراعي الأردنية، اليوم الخميس، حاضنة الابتكار والتقنيات الزراعية الأردنية – أجريتك الأردن/ كمشروع ريادي وطني ينفذ بالتشاركية مع نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الريادة الزراعية في المملكة.



وبحسب بيان الجمعية اليوم الخميس، يأتي إطلاق الحاضنة في ظل التحديات المتسارعة التي يواجهها القطاع الزراعي، بما في ذلك التغيرات المناخية، وشح الموارد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يستدعي تبني حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي، وتعزيز دور الرياديين في تقديم نماذج أعمال زراعية مستدامة وقابلة للتوسع، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.



وتمثل الحاضنة بيئة ريادية متكاملة تهدف إلى احتضان وتطوير الأفكار الزراعية المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ناجحة، من خلال تقديم برامج احتضان وتسريع متخصصة في التقنيات الزراعية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، والإرشاد والتوجيه، وربط الرياديين بمصادر التمويل والاستثمار، ودعم وصولهم إلى الأسواق، بما يعزز من فرص نجاح المشاريع واستدامتها، ويرفع من تنافسية القطاع الزراعي الأردني على المستويين المحلي والإقليمي.



وأكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة أن مستقبل الزراعة في الأردن يعتمد على التحول نحو الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وهذه الحاضنة تشكل منصة وطنية حقيقية لاحتضان أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ناجحة، مضيفا أن النقابة ستعمل على تسخير إمكانياتها وفروعها وكوادرها الفنية لدعم برامج الحاضنة.



من جانبه، أكد رئيس الجمعية الدكتور عماد عياصرة أن الحاضنة تمثل ترجمة عملية لرؤية الجمعية في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال الزراعية، مشيرا إلى أن حاضنة "أجريتك الأردن" ليست مجرد مشروع، بل منصة وطنية لصناعة الفرص، وبيئة تمكينية لتحويل الأفكار الريادية إلى شركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة.