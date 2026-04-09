جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مساعد زعيم حزب الله نعيم قاسم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مساعد زعيم حزب الله نعيم قاسم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال مساعد زعيم حزب الله نعيم قاسم، في غارة على بيروت نُفّذت ليلًا.
كما أشار المتحدث باسم الجيش في منشور على إكس اليوم الخميس إلى أن القوات الإسرائيلية اغتالت علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله.
واستهدفت سلسلة من البنى التحتية خلال الليلة الماضية في جنوب لبنان
