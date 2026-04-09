جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مساعد زعيم حزب الله نعيم قاسم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مساعد زعيم حزب الله نعيم قاسم

2026-04-09 08:06:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال مساعد زعيم حزب الله نعيم قاسم، في غارة على بيروت نُفّذت ليلًا.


كما أشار المتحدث باسم الجيش في منشور على إكس اليوم الخميس إلى أن القوات الإسرائيلية اغتالت علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله.
واستهدفت سلسلة من البنى التحتية خلال الليلة الماضية في جنوب لبنان

