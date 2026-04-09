فقدان مسيّرة أمريكية متطورة فوق مياه الخليج

فقدان مسيّرة أمريكية متطورة فوق مياه الخليج

2026-04-09 08:06:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت تقارير أولية بفقدان طائرة مسيّرة أمريكية استراتيجية من طراز MQ-4C Triton تابعة للبحرية الأمريكية فوق مياه الخليج، بعد أن أرسلت نداء استغاثة وفقدت الاتصال مع قيادتها.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة على موقع Flightradar24، فإن الطائرة المسيّرة الاستطلاعية عالية الارتفاع MQ-4C Triton أرسلت إشارة تفيد بفقدان الاتصال فوق الخليج، قبل أن تبدأ في فقدان ارتفاعها بشكل سريع ومفاجئ.
من جانبها، أفادت مصادر إيرانية بأن الطائرة المسيّرة الأمريكية من طراز MQ-4C Triton أرسلت إشارة تحذير طارئة (7700) بعد دوريتها فوق الخليج، مشيرة إلى احتمال تعرض الطائرة لإصابة.
وتُستخدم الإشارة 7700 في الطيران كرمز عالمي لحالات الطوارئ الخطرة، مما يشير إلى أن الطائرة كانت في وضع حرج قبل فقدانها.
يُذكر أن طائرة MQ-4C Triton تُعد من أحدث الطائرات المسيّرة الاستراتيجية الأمريكية، وتتميز بقدرات استطلاعية ومراقبة متطورة، وتُستخدم بشكل رئيسي في عمليات المراقبة البحرية وجمع المعلومات الاستخباراتية على ارتفاعات عالية.
وتعمل هذه الطائرة ضمن أسطول البحرية الأمريكية في منطقة الخليج، التي تشهد توترًا أمنيًا متصاعدًا في الفترة الأخيرة.
ولم تتضح حتى الآن الأسباب الدقيقة وراء فقدان الطائرة، سواء كانت ناجمة عن عطل فني أو تدخل خارجي، فيما تشير التقارير الأولية إلى أن القوات الأمريكية بدأت عمليات بحث للعثور على حطام الطائرة في منطقة الحادث.
ولم تصدر البحرية الأمريكية أي بيان رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير حول مصير الطائرة أو التفاصيل الكاملة للحادث.

