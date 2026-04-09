مسارات العلاقة المعقدة: حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية في مفترق طرق

مسارات العلاقة المعقدة: حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية في مفترق طرق تحليل لتأثير القرارات الدولية والداخلية والصراعات الإقليمية على مستقبل الحزب الإسلامي الأبرز في الأردن.



04/09/2026 - 14:15 محمد العرسا

تتسم العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي ، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين (المحظورة)، والحكومة الأردنية بتعقيد وتوتر مستمر. يمثل الحزب قوة سياسية رئيسية منذ تأسيسه عام 1992، ويعد من أبرز قوى المعارضة، مع التركيز على قضايا اجتماعية واقتصادية ودعم القضية الفلسطينية.

تاريخيًا، سعت الجبهة للمشاركة السياسية ضمن إطار قانوني، بينما تعمل الحكومة على ضبط هذه المشاركة لضمان الاستقرار الداخلي وحماية الأمن القومي. شهدت هذه العلاقة مراحل مختلفة من التعاون والتوتر، حيث حقق الحزب نجاحات في الانتخابات البرلمانية، لكنه واجه أيضًا ضغوطًا حكومية متزايدة، خاصة بعد حل جماعة الإخوان المسلمين قضائيًا في عام 2020 وحظر أنشطتها في عام 2025.

الخلفية التاريخية والوضع الراهن

يُعرّف حزب جبهة العمل الإسلامي بأنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ويشكل قوة معارضة محلية تقودها هياكل شورى وأمين عام. هذه الصفة الأساسية، كما هو موضح في مصادر مثل الجزيرة وويكيبيديا، تؤطر العلاقة بين الحزب والحكومة ضمن وقائع قانونية وسياسية تتغير وفقًا لسياق قانون الأحزاب والسياسة العامة في الأردن.

في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات حاسمة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك حظر نشاطات الجماعة المنحلة قضائيًا في عام 2025، وهو ما حدد بوضوح الإطار الذي تعمل ضمنه الجبهة كواجهة سياسية للجماعة. كما طلبت الهيئة المستقلة للانتخاب من الحزب تغيير اسمه ليتجرد من الدلالات الدينية أو الطائفية، مما يعكس سعيًا حكوميًا لضبط الهوية السياسية للأحزاب ضمن إطار قانوني محدد.







تأثير القرارات الدولية والمحلية: نقطة تحول

تتأثر العلاقة بين الحزب والحكومة بشكل كبير بالقرارات الدولية والإقليمية، فضلًا عن التطورات الداخلية. القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في عام 2026، والذي يأتي في سياق حظر الأردن لأنشطة الجماعة في عام 2025، يمثل عامل ضغط إضافي على الحكومة الأردنية وحزب جبهة العمل الإسلامي. هذا الوضع يعزز من تفسير الحكومة بأن أي وجود سياسي للإخوان يجب أن يلتزم بالحدود القانونية، وهو ما يتجلى بوضوح في ردود الأردن الرسمية على القرار الأمريكي.

وجاء طلب الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن من حزب جبهة العمل الإسلامي بتغيير اسمه خلال 60 يومًا، استنادًا إلى قانون الأحزاب الذي يحظر الأسماء ذات الدلالات الدينية أو الطائفية أو العرقية. يرى البعض في هذا الطلب محاولة حكومية لتقويض الارتباط المباشر للحزب بالجماعة المحظورة، في حين يرى الحزب، ممثلًا بأمينه العام، أن الطلب "لا يستند إلى أساس قانوني". ورغم موافقة مجلس شورى الحزب على تعديل الاسم في مارس 2026، فإن هذا التطور يضع الحزب أمام مفترق طرق حاسم يحدد طبيعة وجوده السياسي المستقبلي.

سيناريوهات مستقبلية للعلاقة: مسارات محتملة

في ظل هذه التطورات، يمكن تصور عدة سيناريوهات لمستقبل العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية، تتراوح بين المواجهة والتكيف.

سيناريو التكيف والتغيير

في هذا السيناريو، اختار الحزب الاستجابة لطلب تغيير الاسم لتجنب المزيد من الضغوط الحكومية. يمكن أن يتم ذلك باختيار اسم جديد لا يحمل دلالات دينية واضحة، مما يتيح للحزب البقاء ككيان سياسي شرعي. هذا التغيير قد يؤثر على قاعدته الشعبية ورمزيته، لكنه يفتح الباب أمام تحول في الخطاب السياسي للحزب نحو تبني مواقف أكثر اعتدالًا وتنوعًا، وقد يمهد الطريق لمزيد من التعاون مع الحكومة ضمن الأطر القانونية.

سيناريو "المشاركة لا المغالبة" المتجدد

مع توقع انفراجات إقليمية محتملة بعد عام 2026، قد تسعى الحكومة الأردنية إلى إعادة دمج بعض التيارات الإسلامية في العملية السياسية، ولكن على أسس جديدة. في هذا السيناريو، سيقوم الحزب بتنازلات أكبر كعدم الانخراط في مسيرات واحتجاجات، مقابل فرصة للمشاركة في الحكم ضمن إطار "المشاركة لا المغالبة" الذي سبق أن طُرح. يعتمد هذا السيناريو على قدرة الحزب على تقديم خطاب سياسي يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

يمثل الرسم البياني الراداري أدناه تقييمًا لمدى تأثير العوامل المختلفة على حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن على مقياس من 1 إلى 5، حيث 5 هو الأشد تأثيرًا. هذه العوامل تشمل الضغط القانوني، الدعم الشعبي، التناغم مع الحكومة، التأثر بالقرارات الدولية، ومرونة التكيف.







ما بعد حرب إيران 2026: مستقبل المشهد بين الطرفين

تتجه الأنظار نحو عام 2026 وما بعده، حيث يتوقع أن يشهد المشهد الإقليمي تطورات جيوسياسية كبيرة، أبرزها احتمالية "حرب إيران". هذه التطورات ستلقي بظلالها على العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية.

الضغوط الأمنية وتحديات الاستقرار

قد تفرض التوترات الإقليمية، خاصة في حال نشوب صراع واسع النطاق، ضغوطًا أمنية أكبر على الحكومة الأردنية. في مثل هذا السيناريو، قد تسعى الحكومة إلى تشديد الإجراءات ضد أي جهات قد تُعتبر مصدر تهديد للاستقرار الداخلي، مما قد يزيد من صعوبة عمل حزب جبهة العمل الإسلامي، حتى لو قام بتغيير اسمه. هذا يعزز الحاجة إلى تحصين داخلي ضد الاضطرابات الإقليمية.

إعادة تعريف الولاءات والأولويات

في ظل الأزمات الإقليمية، قد تتغير أولويات الحزب وقاعدته الشعبية. قد يركز الحزب بشكل أكبر على قضايا الأمن القومي والسيادة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الخارجية. هذا التحول قد يدفعه نحو خطاب سياسي أكثر توافقًا مع التوجهات الرسمية للدولة، سعيًا لإظهار دعمه للدولة في مواجهة التحديات.

فرصة لإعادة التأهيل السياسي

على الجانب الآخر، قد تفتح الأزمات الإقليمية فرصة للحزب لإعادة تأهيل صورته السياسية. من خلال إظهار دعمه للدولة في مواجهة التحديات الخارجية، وتقديم نفسه كقوة وطنية مسؤولة، يمكن للحزب أن يكسب ثقة أكبر من الحكومة والشعب. سيعتمد هذا بشكل كبير على قدرة الحزب على تقديم مواقف واضحة ومسؤولة تجاه القضايا الإقليمية الحساسة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومخططات التهجير.







الرؤية المستقبلية: تفاعل العوامل الداخلية والخارجية

يتشابك مستقبل العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية بشكل وثيق مع التطورات الداخلية والإقليمية والدولية. بينما تسعى الحكومة الأردنية لتعزيز الاستقرار الداخلي وحماية مصالحها، يواجه الحزب تحديًا كبيرًا في الحفاظ على وجوده السياسي وشرعيته في ظل بيئة سياسية متغيرة.

يوضح الرسم البياني الشريطي أدناه، على مقياس من 0 إلى 10، تقديرًا لمدى احتمالية كل سيناريو بناءً على التحليلات المتاحة في عام 2026. كلما زاد الرقم، زادت احتمالية تحقق السيناريو.







إن العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية تمر بمرحلة مفصلية تتشابك فيها العوامل الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية. إن القرارات المتعلقة بتغيير اسم الحزب وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين دوليًا، إلى جانب التوترات الإقليمية المتوقعة، ستحدد بشكل كبير مسار هذه العلاقة في السنوات القادمة. فالحزب أمام خيارات صعبة تتراوح بين المواجهة التي قد تؤدي إلى حله، أو التكيف الذي قد يفرض عليه تغييرات جوهرية في هويته وخطابه، أو المشاركة المشروطة التي تتطلب تنازلات كبيرة. وفي كل الأحوال، فإن قدرة الأردن على الحفاظ على استقراره الداخلي في وجه التحديات الإقليمية ستلعب دورًا محوريًا في تحديد مدى انفتاح الحكومة على أي شكل من أشكال المشاركة السياسية للحزب.