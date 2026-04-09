مسارات العلاقة المعقدة: حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية في مفترق طرق

مسارات العلاقة المعقدة: حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية في مفترق طرق
04/09/2026 - 14:15 محمد العرسا
تتسم العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي ، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين (المحظورة)، والحكومة الأردنية بتعقيد وتوتر مستمر. يمثل الحزب قوة سياسية رئيسية منذ تأسيسه عام 1992، ويعد من أبرز قوى المعارضة، مع التركيز على قضايا اجتماعية واقتصادية ودعم القضية الفلسطينية.
تاريخيًا، سعت الجبهة للمشاركة السياسية ضمن إطار قانوني، بينما تعمل الحكومة على ضبط هذه المشاركة لضمان الاستقرار الداخلي وحماية الأمن القومي. شهدت هذه العلاقة مراحل مختلفة من التعاون والتوتر، حيث حقق الحزب نجاحات في الانتخابات البرلمانية، لكنه واجه أيضًا ضغوطًا حكومية متزايدة، خاصة بعد حل جماعة الإخوان المسلمين قضائيًا في عام 2020 وحظر أنشطتها في عام 2025.
الخلفية التاريخية والوضع الراهن
يُعرّف حزب جبهة العمل الإسلامي بأنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ويشكل قوة معارضة محلية تقودها هياكل شورى وأمين عام. هذه الصفة الأساسية، كما هو موضح في مصادر مثل الجزيرة وويكيبيديا، تؤطر العلاقة بين الحزب والحكومة ضمن وقائع قانونية وسياسية تتغير وفقًا لسياق قانون الأحزاب والسياسة العامة في الأردن.
في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات حاسمة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك حظر نشاطات الجماعة المنحلة قضائيًا في عام 2025، وهو ما حدد بوضوح الإطار الذي تعمل ضمنه الجبهة كواجهة سياسية للجماعة. كما طلبت الهيئة المستقلة للانتخاب من الحزب تغيير اسمه ليتجرد من الدلالات الدينية أو الطائفية، مما يعكس سعيًا حكوميًا لضبط الهوية السياسية للأحزاب ضمن إطار قانوني محدد.
تأثير القرارات الدولية والمحلية: نقطة تحول
تتأثر العلاقة بين الحزب والحكومة بشكل كبير بالقرارات الدولية والإقليمية، فضلًا عن التطورات الداخلية. القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في عام 2026، والذي يأتي في سياق حظر الأردن لأنشطة الجماعة في عام 2025، يمثل عامل ضغط إضافي على الحكومة الأردنية وحزب جبهة العمل الإسلامي. هذا الوضع يعزز من تفسير الحكومة بأن أي وجود سياسي للإخوان يجب أن يلتزم بالحدود القانونية، وهو ما يتجلى بوضوح في ردود الأردن الرسمية على القرار الأمريكي.
وجاء طلب الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن من حزب جبهة العمل الإسلامي بتغيير اسمه خلال 60 يومًا، استنادًا إلى قانون الأحزاب الذي يحظر الأسماء ذات الدلالات الدينية أو الطائفية أو العرقية. يرى البعض في هذا الطلب محاولة حكومية لتقويض الارتباط المباشر للحزب بالجماعة المحظورة، في حين يرى الحزب، ممثلًا بأمينه العام، أن الطلب "لا يستند إلى أساس قانوني". ورغم موافقة مجلس شورى الحزب على تعديل الاسم في مارس 2026، فإن هذا التطور يضع الحزب أمام مفترق طرق حاسم يحدد طبيعة وجوده السياسي المستقبلي.
سيناريوهات مستقبلية للعلاقة: مسارات محتملة
في ظل هذه التطورات، يمكن تصور عدة سيناريوهات لمستقبل العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية، تتراوح بين المواجهة والتكيف.
سيناريو التكيف والتغيير
في هذا السيناريو، اختار الحزب الاستجابة لطلب تغيير الاسم لتجنب المزيد من الضغوط الحكومية. يمكن أن يتم ذلك باختيار اسم جديد لا يحمل دلالات دينية واضحة، مما يتيح للحزب البقاء ككيان سياسي شرعي. هذا التغيير قد يؤثر على قاعدته الشعبية ورمزيته، لكنه يفتح الباب أمام تحول في الخطاب السياسي للحزب نحو تبني مواقف أكثر اعتدالًا وتنوعًا، وقد يمهد الطريق لمزيد من التعاون مع الحكومة ضمن الأطر القانونية.
سيناريو "المشاركة لا المغالبة" المتجدد
مع توقع انفراجات إقليمية محتملة بعد عام 2026، قد تسعى الحكومة الأردنية إلى إعادة دمج بعض التيارات الإسلامية في العملية السياسية، ولكن على أسس جديدة. في هذا السيناريو، سيقوم الحزب بتنازلات أكبر كعدم الانخراط في مسيرات واحتجاجات، مقابل فرصة للمشاركة في الحكم ضمن إطار "المشاركة لا المغالبة" الذي سبق أن طُرح. يعتمد هذا السيناريو على قدرة الحزب على تقديم خطاب سياسي يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
يمثل الرسم البياني الراداري أدناه تقييمًا لمدى تأثير العوامل المختلفة على حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن على مقياس من 1 إلى 5، حيث 5 هو الأشد تأثيرًا. هذه العوامل تشمل الضغط القانوني، الدعم الشعبي، التناغم مع الحكومة، التأثر بالقرارات الدولية، ومرونة التكيف.
ما بعد حرب إيران 2026: مستقبل المشهد بين الطرفين
تتجه الأنظار نحو عام 2026 وما بعده، حيث يتوقع أن يشهد المشهد الإقليمي تطورات جيوسياسية كبيرة، أبرزها احتمالية "حرب إيران". هذه التطورات ستلقي بظلالها على العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية.
الضغوط الأمنية وتحديات الاستقرار
قد تفرض التوترات الإقليمية، خاصة في حال نشوب صراع واسع النطاق، ضغوطًا أمنية أكبر على الحكومة الأردنية. في مثل هذا السيناريو، قد تسعى الحكومة إلى تشديد الإجراءات ضد أي جهات قد تُعتبر مصدر تهديد للاستقرار الداخلي، مما قد يزيد من صعوبة عمل حزب جبهة العمل الإسلامي، حتى لو قام بتغيير اسمه. هذا يعزز الحاجة إلى تحصين داخلي ضد الاضطرابات الإقليمية.
إعادة تعريف الولاءات والأولويات
في ظل الأزمات الإقليمية، قد تتغير أولويات الحزب وقاعدته الشعبية. قد يركز الحزب بشكل أكبر على قضايا الأمن القومي والسيادة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الخارجية. هذا التحول قد يدفعه نحو خطاب سياسي أكثر توافقًا مع التوجهات الرسمية للدولة، سعيًا لإظهار دعمه للدولة في مواجهة التحديات.
فرصة لإعادة التأهيل السياسي
على الجانب الآخر، قد تفتح الأزمات الإقليمية فرصة للحزب لإعادة تأهيل صورته السياسية. من خلال إظهار دعمه للدولة في مواجهة التحديات الخارجية، وتقديم نفسه كقوة وطنية مسؤولة، يمكن للحزب أن يكسب ثقة أكبر من الحكومة والشعب. سيعتمد هذا بشكل كبير على قدرة الحزب على تقديم مواقف واضحة ومسؤولة تجاه القضايا الإقليمية الحساسة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومخططات التهجير.
الرؤية المستقبلية: تفاعل العوامل الداخلية والخارجية
يتشابك مستقبل العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية بشكل وثيق مع التطورات الداخلية والإقليمية والدولية. بينما تسعى الحكومة الأردنية لتعزيز الاستقرار الداخلي وحماية مصالحها، يواجه الحزب تحديًا كبيرًا في الحفاظ على وجوده السياسي وشرعيته في ظل بيئة سياسية متغيرة.
يوضح الرسم البياني الشريطي أدناه، على مقياس من 0 إلى 10، تقديرًا لمدى احتمالية كل سيناريو بناءً على التحليلات المتاحة في عام 2026. كلما زاد الرقم، زادت احتمالية تحقق السيناريو.
إن العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة الأردنية تمر بمرحلة مفصلية تتشابك فيها العوامل الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية. إن القرارات المتعلقة بتغيير اسم الحزب وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين دوليًا، إلى جانب التوترات الإقليمية المتوقعة، ستحدد بشكل كبير مسار هذه العلاقة في السنوات القادمة. فالحزب أمام خيارات صعبة تتراوح بين المواجهة التي قد تؤدي إلى حله، أو التكيف الذي قد يفرض عليه تغييرات جوهرية في هويته وخطابه، أو المشاركة المشروطة التي تتطلب تنازلات كبيرة. وفي كل الأحوال، فإن قدرة الأردن على الحفاظ على استقراره الداخلي في وجه التحديات الإقليمية ستلعب دورًا محوريًا في تحديد مدى انفتاح الحكومة على أي شكل من أشكال المشاركة السياسية للحزب.
