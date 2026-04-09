أمير قطر يعزي لبنان بضحايا هجمات إسرائيل ويؤكد الاستعداد لدعم وقف التصعيد

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قدم خلاله تعازيه بضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وأكد على تضامن بلاده معه.

وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية أن أمير قطر أعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم بما يسهم في وقف التصعيد العسكري،“بما في ذلك العمل على شمول لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران”.

من جانبه، شكر عون أمير قطر على مواقفه المتضامنة دائما مع لبنان وشعبه.

وأعرب عن تقديره“الدعم الذي تقدمه قطر للبنان وللبنانيين في المجالات والظروف كافة، لا سيما المعدات الطبية والإغاثية العاجلة”.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها“الأعنف” منذ بدء العدوان مطلع مارس/ آذار الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 شهيدا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأثارت الضربات غضبا شعبيا إقليميا وعالميا، بما في ذلك زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، وطلبوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.