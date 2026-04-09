أمير قطر يعزي لبنان بضحايا هجمات إسرائيل ويؤكد الاستعداد لدعم وقف التصعيد

أمير قطر يعزي لبنان بضحايا هجمات إسرائيل ويؤكد الاستعداد لدعم وقف التصعيد
وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية أن أمير قطر أعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم بما يسهم في وقف التصعيد العسكري،“بما في ذلك العمل على شمول لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران”.
من جانبه، شكر عون أمير قطر على مواقفه المتضامنة دائما مع لبنان وشعبه.
وأعرب عن تقديره“الدعم الذي تقدمه قطر للبنان وللبنانيين في المجالات والظروف كافة، لا سيما المعدات الطبية والإغاثية العاجلة”.
وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.
ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها“الأعنف” منذ بدء العدوان مطلع مارس/ آذار الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 شهيدا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.
وأثارت الضربات غضبا شعبيا إقليميا وعالميا، بما في ذلك زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، وطلبوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
